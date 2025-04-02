İstanbul'un turistik ilçesinde korkunç kaza: O anları kameraya yansıdı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Beyoğlu’nda 17 yaşındaki bir otomobil sürücüsü kaldırımda oturan Abdulkerim Yavuz’a çarptı. Kaza sonrası sürücü olay yerinden kaçtı. Yavuz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 31 Mart Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında Hacı Ahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babasına ait 06 AER 753 plakalı hafif ticari aracı kullanan M.E, araçla kaldırıma çıktı. M.E., süratle ilerlediği otomobille, o sırada kaldırımda oturan Abdulkerim Yavuz'a çarptı. Çarpma sonrası M.E. araçla kaçarken, Yavuz ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Yavuz, ambulansla Şişli Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Yavuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ÇOCUK SÜRÜCÜYE EV HAPSİ CEZASI

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan sürücü M.E.'yi bir süre sonra yakaladı. Sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından "taksirle öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan M.E.'ye adli kontrol hükümleri uygulanarak ev hapsi cezası verildi.

Kaza ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan aracın hızla ilerleyerek kaldırımda oturan Yavuz'a çarptığı anlar yer alıyor.

İstanbul turistik ilçesinde korkunç kaza: O anları kameraya yansıdı

İstanbul turistik ilçesinde korkunç kaza: O anları kameraya yansıdı

İstanbul turistik ilçesinde korkunç kaza: O anları kameraya yansıdı

İstanbul turistik ilçesinde korkunç kaza: O anları kameraya yansıdı

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