İstanbul'un ünlü otel zinciri iflasın pençesinde. Yüzlerce işçi aylardır maaş alamıyor

Turizm Haber Ajansı'nın haberine göre, İstanbul'un önde gelen otel zincirlerinden Nova Plaza Hotels, finansal zorluklar nedeniyle konkordato ilan etti. Çalışanlar maaşsız kalırken, şirket iflasın eşiğine geldi.

İstanbul’un köklü otel zincirlerinden Nova Plaza Hotels, artan maliyetler ve finansal kriz nedeniyle konkordato ilan ederek iflasın eşiğine geldi. Şirket, son dört aydır çalışanlarına maaş ödemiyor. Bu durum, otel çalışanları arasında büyük bir mağduriyet yaratırken, şirketin geleceği de belirsizliğe girdi.

Nova Plaza Hotels, 2023 yılının Ekim ayında, operasyonel maliyetlerin artışı nedeniyle İstanbul’daki üç otelinin faaliyetlerine son vermişti. Şirket, o dönemdeki açıklamalarında bu küçülmeyi geçici bir çözüm olarak nitelendirip, 2025 ve 2026 yıllarında yeni projelerle büyümeyi hedeflediklerini belirtmişti. Ancak mevcut durumda şirket, iflasın eşiğine gelerek konkordato sürecine girdi.

İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvuruda bulunarak konkordato ilan eden Nova Plaza Hotels’in mali durumu, sektörün zor bir dönemden geçtiğini gözler önüne serdi. Mahkeme, konkordato sürecini denetlemek üzere Ayşe Rüya Özturan, Gökhan Açar ve Ata Alkış’ı atadı. Bu gelişme, otel zincirinin faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sorgulatan bir dönüm noktası oldu.

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Çalışanlar ise, maaşlarını alamadıkları için maddi sıkıntılarla boğuşuyor. Otel çalışanları, şirketin geleceği konusunda belirsizliğin arttığını ve mali sıkıntılar nedeniyle zor günler geçirdiklerini dile getirdi. Üç otelini kapatan Nova Plaza Hotels, kalan dört otelinde hizmet vermeye devam ediyor, ancak bu otellerde de personel eksiklikleri ve iş yükü artmış durumda.

Son dönemde sektörün içinde bulunduğu ekonomik daralma, özellikle büyük otel zincirlerinin finansal dengesini zorlayan unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Artan enerji ve iş gücü maliyetleri, otel işletmeciliğini zorlaştırırken, diğer benzer otel zincirlerinin de aynı tehlikeyle karşı karşıya olabileceği ifade ediliyor.

Nova Plaza Hotels’in CEO’su Batuhan Aydoğdu, küçülme kararını alırken, sektördeki maliyet artışlarının etkisine dikkat çekmişti. Ancak bu küçülme sürecinin geçici olduğunu ve ilerleyen yıllarda daha büyük projelere imza atmayı hedeflediklerini söylemişti. Şirketin bu hedeflere ulaşması, mevcut mali sıkıntıların aşılmasına ve finansal yapısının güçlendirilmesine bağlı.