İstanbul'un ünlü yalısını yoğurt imparatoru satın aldı! Rus milyarder Abramoviç de kiralamıştı

İstanbul Boğazı'nın en ikonik yapılarından biri olan Feyyaz Tokar Yalısı yeniden satışa çıkarıldı. Bir dönem Rus iş insanı Roman Abramoviç'in de kiracı olduğu bu görkemli yalı, ünlü girişimci Hamdi Ulukaya tarafından satın alınmaya hazırlanıyor.

SATIN ALMA SÜRECİ BAŞLADI

Yılın başında aylık 120 bin dolar kira bedeliyle yalıyı kiralayan ve satın alma opsiyonu bulunan Hamdi Ulukaya, mülkü satın almak için işlemleri başlattı.

45 MİLYON DOLARLIK FİYAT

Sabah gazetesinden Ömer Karahan’ın haberine göre, Chobani yoğurt markasının kurucusu olan Hamdi Ulukaya, yalıyı satın almak için 45 milyon dolar ödeyecek.

ABRAMOVİÇ KİRALAMIŞTI

Yalı, 2012 yılında ABD'de borsa ve finans alanında başarılarıyla tanınan Ahmet Okumuş tarafından 25 milyon dolara satın alınmıştı. Daha sonra bir süre Rus milyarder Roman Abramoviç tarafından kiralanmıştı.