İstanbul'un yanı başındaki tatil cennetine akın sürüyor. Akdeniz'i aratmıyor

Marmara Bölgesi'nin gözde tatil destinasyonlarından biri olan bu şirin ilçe, Akdeniz kıyılarını aratmayacak güzellikteki plajları ve berrak deniziyle her yıl binlerce tatilseveri ağırlıyor.
Kandıra, İstanbul'dan kolayca ulaşılabilir olması nedeniyle özellikle hafta sonu kaçamakları için ideal bir seçenek olarak tercih ediliyor.
Marmara Denizi kıyısında yer alan Kandıra, deniz turizmi için oldukça uygun bir konumda bulunuyor.
Sahip olduğu uzun ve temiz plajları, deniz sporlarıyla ilgilenenler için harika bir ortam sunarken, doğaseverler için de birçok trekking rotası ve doğal güzellik barındırıyor.
Tatilcilerin konforunu sağlamak amacıyla Kandıra’da çeşitli otel, tatil köyü ve konukevleri bulunuyor.
Ayrıca, yerel lezzetlerin tadına bakabileceğiniz restoranlar ve kafeler, bölgeye zengin bir gastronomik deneyim kazandırıyor.
Kandıra sadece deniz turizmiyle değil, aynı zamanda tarihi ve kültürel zenginlikleriyle de ön plana çıkıyor.
Bölgedeki tarihi yapılar ve kültürel miraslar, ziyaretçilere farklı bir tatil deneyimi sunuyor.
Kocaeli ilinin kuzeyinde, Karadeniz kıyısında yer alan Kandıra, aynı zamanda Osmanlı döneminden bu yana belediye statüsüne sahip olan bir ilçedir.
İlçenin ekonomisi hayvancılık ve tarımla şekillenmiş olup, özellikle hindi yetiştiriciliği ve yoğurt üretimiyle tanınıyor.
Ayrıca, Kandıra bezi ve süsleme taşları da ilçenin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Balıkçılık da ilçenin kıyı köylerinde önemli bir geçim kaynağı olarak sürdürülüyor.
Kandıra’ya ulaşım oldukça kolaydır. Kocaeli il merkezine yaklaşık 45 km mesafede bulunan bu ilçe, İstanbul ve Sakarya gibi büyük şehirlerle komşu.
İstanbul’dan Kandıra’ya gitmek isteyenler, E80 ve D605 karayollarını kullanabilir. Kocaeli’den ulaşım için ise D020 karayolu tercih edilebilir.
Sakarya’dan Kandıra’ya otobüsle ulaşmak mümkündür ve bu yolculuk yaklaşık bir saat sürmekte.
Kandıra, İstanbul ve çevresindeki büyük şehirlerden günübirlik tatil için ideal bir destinasyonu olduğu bildirildi.
İlçedeki otel seçenekleri arasında konaklama yapacağınız yeri belirleyerek, ulaşım detaylarına göre tatilinizi planlayabilirsiniz.