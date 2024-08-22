İstanbul'un yanı başındaki tatil cennetine akın sürüyor. Akdeniz'i aratmıyor

İstanbul'un yanı başındaki tatil cennetine akın sürüyor. Akdeniz'i aratmıyor
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul'a yakınlığı ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Kandıra, adeta bir tatil cenneti olarak öne çıktı.

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İstanbul'un yanı başındaki tatil cennetine akın sürüyor. Akdeniz'i aratmıyor 1

Marmara Bölgesi'nin gözde tatil destinasyonlarından biri olan bu şirin ilçe, Akdeniz kıyılarını aratmayacak güzellikteki plajları ve berrak deniziyle her yıl binlerce tatilseveri ağırlıyor.

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İstanbul'un yanı başındaki tatil cennetine akın sürüyor. Akdeniz'i aratmıyor 2

Kandıra, İstanbul'dan kolayca ulaşılabilir olması nedeniyle özellikle hafta sonu kaçamakları için ideal bir seçenek olarak tercih ediliyor.

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İstanbul'un yanı başındaki tatil cennetine akın sürüyor. Akdeniz'i aratmıyor 3

Marmara Denizi kıyısında yer alan Kandıra, deniz turizmi için oldukça uygun bir konumda bulunuyor.

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İstanbul'un yanı başındaki tatil cennetine akın sürüyor. Akdeniz'i aratmıyor 4

Sahip olduğu uzun ve temiz plajları, deniz sporlarıyla ilgilenenler için harika bir ortam sunarken, doğaseverler için de birçok trekking rotası ve doğal güzellik barındırıyor.

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İstanbul'un yanı başındaki tatil cennetine akın sürüyor. Akdeniz'i aratmıyor 5

Tatilcilerin konforunu sağlamak amacıyla Kandıra’da çeşitli otel, tatil köyü ve konukevleri bulunuyor.

Ayrıca, yerel lezzetlerin tadına bakabileceğiniz restoranlar ve kafeler, bölgeye zengin bir gastronomik deneyim kazandırıyor.

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İstanbul'un yanı başındaki tatil cennetine akın sürüyor. Akdeniz'i aratmıyor 6

Kandıra sadece deniz turizmiyle değil, aynı zamanda tarihi ve kültürel zenginlikleriyle de ön plana çıkıyor.

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İstanbul'un yanı başındaki tatil cennetine akın sürüyor. Akdeniz'i aratmıyor 7

Bölgedeki tarihi yapılar ve kültürel miraslar, ziyaretçilere farklı bir tatil deneyimi sunuyor.

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İstanbul'un yanı başındaki tatil cennetine akın sürüyor. Akdeniz'i aratmıyor 8

Kocaeli ilinin kuzeyinde, Karadeniz kıyısında yer alan Kandıra, aynı zamanda Osmanlı döneminden bu yana belediye statüsüne sahip olan bir ilçedir.

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İstanbul'un yanı başındaki tatil cennetine akın sürüyor. Akdeniz'i aratmıyor 9

İlçenin ekonomisi hayvancılık ve tarımla şekillenmiş olup, özellikle hindi yetiştiriciliği ve yoğurt üretimiyle tanınıyor.

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İstanbul'un yanı başındaki tatil cennetine akın sürüyor. Akdeniz'i aratmıyor 10

Ayrıca, Kandıra bezi ve süsleme taşları da ilçenin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Balıkçılık da ilçenin kıyı köylerinde önemli bir geçim kaynağı olarak sürdürülüyor.

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İstanbul'un yanı başındaki tatil cennetine akın sürüyor. Akdeniz'i aratmıyor 11

Kandıra’ya ulaşım oldukça kolaydır. Kocaeli il merkezine yaklaşık 45 km mesafede bulunan bu ilçe, İstanbul ve Sakarya gibi büyük şehirlerle komşu.

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İstanbul'un yanı başındaki tatil cennetine akın sürüyor. Akdeniz'i aratmıyor 12

İstanbul’dan Kandıra’ya gitmek isteyenler, E80 ve D605 karayollarını kullanabilir. Kocaeli’den ulaşım için ise D020 karayolu tercih edilebilir.

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İstanbul'un yanı başındaki tatil cennetine akın sürüyor. Akdeniz'i aratmıyor 13

Sakarya’dan Kandıra’ya otobüsle ulaşmak mümkündür ve bu yolculuk yaklaşık bir saat sürmekte.

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İstanbul'un yanı başındaki tatil cennetine akın sürüyor. Akdeniz'i aratmıyor 14

Kandıra, İstanbul ve çevresindeki büyük şehirlerden günübirlik tatil için ideal bir destinasyonu olduğu bildirildi.

İlçedeki otel seçenekleri arasında konaklama yapacağınız yeri belirleyerek, ulaşım detaylarına göre tatilinizi planlayabilirsiniz.

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