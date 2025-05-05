İstanbul’un zincir marketin de kadın kasiyere böyle saldırdı! Şiddet anları kamerada

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul Bayrampaşa'da BİM marketin kadın kasiyeri, yabancı uyruklu şahıs tarafından darp edildi. Kadının yere düştüğü, şiddet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz Cuma günü saat 16.48'de İstanbul Bayrampaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi'ndeki BİM isimli zincir marketin bir şubesinde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu adam, ekmek aldıktan sonra kasaya geldi. Bir süre sonra ödeme almak üzere kasaya gelen kadın kasiyerle adam arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Ardından adam kapıya doğru yönelirken, tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Adam kadına önce tekme ardından yumruk attı. Talihsiz kadın yere düşerken, saldırgan koşarak uzaklaştı.

Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, o anlar kameraya yansındı.

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