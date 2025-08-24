İstasyon Kuşadası, Uğur Dündar’ı konuk etti

Kuşadası Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşen söyleşide gazeteci Uğur Dündar, İstasyon Kuşadası’nda ilçe sakinleriye buluştu. Son kitabı “Müjdat Gezen’le Kürek Çekmek, Silivri Yolculuğu” ile ilgili bilgi veren Dündar, ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

İstasyon Kuşadası’nda Uğur Dündar’ın katıldığı söyleşide Kuşadası Belediye Meclisi üyeleri, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ve çok sayıda ilçe sakini yer aldı.

Söyleşide hayatına yön veren anılarını paylaşan Uğur Dündar, bir gazeteci olarak Türkiye’de başarıya nasıl ulaştığını anlattı.

1970 yılından beri televizyon, gazete ve çeşitli basın birimleri içerisinde görev yapan duayen gazeteci, bugünlere geliş yolunda karşılaştığı zorlukların üzerine gidip daha çok çalışarak üstesinden geldiğini belirterek başarıya giden yolda çok çalışmanın önemini vurguladı.

Dündar, Kuşadalılar’ın yoğun ilgi gösterdiği söyleşide hayatına yön veren anılarını anlatarak söyleşiye başladı. Türkiye’nin basın alanında en tecrübeli isimleri arasında olan Dündar, seyircilerden gelen, “Gazetecilik hayatınız boyunca baskıya maruz kaldınız mı sorusuna, “Meslek hayatımın her anında baskı söz konusuydu fakat, son yıllarda basın özgürlüğü üzerinde oynanan oyunlar hiç bir dönemde olmadı” yanıtını verdi.

Meclis üyesi Hasan Göçmen’in “TRT’nin ne zaman sizler gibi bağımsız ve cesur gazetecileri tekrar çalıştırır” sorusuna yanıt veren Uğur Dündar, “Bunu yapabilmesi için TRT’nin bağımsız bir yayın kuruluşu olması lazım” dedi.

Söyleşi sonrası Atatürk Meydanı’na geçen tecrübeli gazeteci, “Müjdat Gezen’le Kürek Çekmek, Silivri Yolculuğu” kitabını ilçe sakinleri için imzaladı.

Etkinliğe katılan Burcu Salvado, “Çok mutluyum. Kuşadası son yıllarda sanat yönünden gelişmeye başladı. Hem sanat hem siyaset... Böyle kıymetli insanların karşısına oturabilmek keyifli” dedi.

Etkinliğe katılan bir diğer okur Gül Kabacaoğlu ise “Usta bir gazeteci ve duayeni Kuşadası’nda görmekten gayet mutluyuz, umarım böyle etkinlikler devam eder” diye konuştu.