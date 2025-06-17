İstasyonda nikah! Meslektaşları çifti yalnız bırakmadı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstasyonda nikah! Meslektaşları çifti yalnız bırakmadı

Sakarya Pamukova Bölge Trafik İstasyon Amirliği’nde görev yapan polis memurları Cansu Nebioğlu ve Selçuk Baydar, meslektaşları ve dostlarının şahitliğinde hayatlarını birleştirdi.

Nikah Pamukova Belediye Başkanı Fatih Akın tarafından kıyılırken, törene çiftin meslektaşları, yakın dostları ve aileleri katıldı. Başkan Akın, törende yaptığı konuşmada, "Böylesine özel bir ana tanıklık etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Kıymetli çiftimize bir ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Rabbim birlik ve beraberliklerini daim eylesin" dedi. Görev arkadaşlarının da yalnız bırakmadığı törende, duygu dolu anlar yaşandı. Görev yerinde başlayan dostluklarını hayat arkadaşlığına dönüştüren Cansu Nebioğlu ve Selçuk Baydar çifti, nikahın ardından tebrikleri kabul etti.

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