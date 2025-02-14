İstatistikler açıklandı! İnşaat üretimi aralıkta yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayında inşaat üretiminin yıllık yüzde 14,4, aylık yüzde 6,7 arttığını açıkladı.

TÜİK, Aralık 2024 dönemine ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,4 arttı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 11,1 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 6,2 arttı.

İnşaat üretimi, bir önceki aya göre de yüzde 6,7 arttı. Alt sektörleri incelendiğinde, bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,6 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,5 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 8 arttı.