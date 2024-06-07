İşte 1 tonluk Alaca Fırtına için istenilen fiyat

Kaynak: AA
İşte 1 tonluk Alaca Fırtına için istenilen fiyat

Kars'ta 1 ton ağırlığındaki “Alaca fırtına” isimli boğa kurbanlık olarak satışa sunuldu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi İstasyon Mahallesi'nde büyükbaş hayvan besiciliği yapan Savaş Çakal'ın (32) yetiştirdiği 3 yaşındaki simental cinsi "Alaca fırtına" alıcısını bekliyor.

Besici Savaş Çakal, çok büyük emek vererek yetiştirdikleri hayvanları Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla satışa sunduklarını söyledi.

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Arpa kırması ve özel yemlerle besiye alınan boğanın 3 yaşına geldiğini ve satışa sunduklarını anlatan Çakal, boğanın ismini rengi ve beslenmesinden dolayı verdiklerini belirtti.

“220-230 BİN LİRA BANDINDA DEĞERİ VAR”

Boğanın bakımlı olduğunu dile getiren Çakal, “Boğamıza her gün sabahları şampuanla duşunu aldırıp yemeğini yediririz, sonra uyku moduna geçer. Yaklaşık 1 ton ağırlığında boğamızın alıcılarını bekliyoruz. Piyasa olarak 220-230 bin lira bandında değeri var” diye konuştu.

Eğitim hayatının ardından ata, dede mesleği besiciliği babasıyla sürdüğünü dile getiren Çakal, hayvancılığı severek yaptığını anlattı.

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