Gazeteci Bahadır Özgür Halk TV’de Gözde Şeker’in konuğu oldu. Bahadır Özgür Esenyurt’ta dövülerek öldürülen gazeteci Hakan Tosun cinayetiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

“Üzerine gidilmezse bir sokak kavgası olarak kapatılacakmış” diyen Özgür’ün programında özellikle 11 soruda Hakan Tosun cinayeti sorgulandı.

İŞTE 11 SORUDA HAKAN TOSUN CİNAYETİ…

1-Neden öldürüldü?

2-Saldırganlar kim?

3- Aileye neden 27 saat sonra haber verildi?

4-Neden ilk 24 saati yoğun bakım yerine acil serviste geçirdi?

5-Avukatlar neden her şeyden olup bittikten sonra haberdar oldu?

6-Sanık ailesi polisle ocak başında oturdu mu?

7-Sanık ailesi esnaftan güvenlik kameralarını ve görüntüleri topladı mı?

8-Olay yerindeki esnaf üzerinde baskı mı var?

9-Hakan'ın telefonu, cüzdanı, kimliği ve kamerası nerede?

10-Organ nakli akşam bitti, cenaze neden gece yarısı teslim edildi

11-Emniyet, valilik, bakanlık neden hala sessiz?

Bahadır Özgür’ün açıklamaları şu şekilde:

“HER AŞAMADA AİLEYE EZİYET EDİLMİŞ GİBİ”

“Düşünebiliyor musunuz? Savcı gelmiyor. Savcı gelmiyor. Emniyetin keyfini beklemiyor. Savcı gelmiyor. Emniyetin keyfini bekliyorsunuz.

Hastanenin keyfini bekliyorsunuz. Savcı'nın keyfini bekliyorsunuz. Yani linç edilmiş bir gazetecinin. Hadi başına ne geldiğini öğrenmek için sonradan tabii o soruşmayı yürütülecek de ya aile var orada morgun önünde bekliyorlar gece yarısına kadar.

Ne açıklama yapılıyor, ne çıkıp resmi bir yardım ediliyor. Korkunç bir şey baştan sonra. Bilerek yapsanız böyle olur. İnsan gerçekten şey yapıyor böyle sinirleniyor, hani öfkeleniyor. Her aşamada aileye eziyet edilmiş gibi.

Biz bir gazeteci olarak hani şey yapalım, hani kamuoyunu doğru bilgilendirelim diye böyle dilimizi ısırarak konuşmaya çalışıyoruz ama sağ olsun yetkililer o kadar umursaması halde ki. Ya o yetkililer acaba hani bir sevdiklerine yakınlarına bir saat ulaşamasalar ne hissederler.

Bu aile önce halkana ulaşmaya çalıştı. Bir süre ulaşamadılar kayıp başvurusu yaptılar. Orada bir endişeli bekleyiş var. Hastane kapısı önünde beyin önünde. Bölümü gerçekleşene kadar evlatlarıyla, kardeşleriyle ilgili böyle bir bekleyişe girdiler.

“ÖLÜMÜNDEN ŞÜPHELENİYORUZ”

Kaybettiler. Artık yani cenazesini teslim almak istiyorlar. Morg da bekletiliyor. Neymiş savcı bekleniyormuştu. Yani üç aşamada da eziyet edildi bu aileye. Yani özel AKP'lerin yakınları için özel uçaklar gönderildi dünyanın bir ucunu biliyorsunuz.

Bunlar törenle gösterildi. Yani devlet ne kadar vatandaşına sahip çıkıyor diye. İstanbul'un göbeğindeki vatandaşına devlet şu ana kadar sahip çıkmadı. Gerçek bu. Dirisine de sahip çıkmadı. Ölüsüne de sahip çıkmadı.

Ailesine de sahip çıkmıyor. Şu ana kadar bizim elimizdeki şey bu. Bunun açıkçası buradan söylemek lazım. Değişmesini bir an önce açıklama yapılmasını istiyoruz biz. Çünkü şundan şüpheleniyoruz. Bir ölümünden şüpheleniyoruz.”

NE OLMUŞTU?

Hakan Tosun'un ölümüyle ilgili soruşturmada iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kimlikleri henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

İki gündür hastanede ağır bakımda mücadele eden gazeteci ve doğa savunucusu Hakan Tosun'un vefat ettiği açıklandı.10 Ekim tarihinde Tosun'dan haber alınamayınca ailesi ve meslektaşları sosyal platformlarda yardım çağrısında bulunmuştu.

Sonradan anlaşıldı ki, aynı gün İstanbul'un Esenyurt ilçesinde saldırıya maruz kalan Tosun, başına aldığı darbeyle yol kenarında baygın halde terk edilmişti. Kimlik belgesi yanına alınmadığı için hastaneye ulaştırılan Tosun'un ailesine hemen ulaşılamamıştı.

Beyin kanaması teşhisi konulan ve durumu kritik olan Hakan Tosun, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde özel bakım ünitesinde izole edilmişti.

13 Ekim Pazartesi günü Tosun'un yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Hukukçuların aktardığına göre, saldırganlarla bağlantılı iki birey tutuklandı. Şüphelilere dair detaylar gizli tutuluyor.

Tosun'un yakınları ve arkadaşları, pazar günü hastane kapısında toplanarak kamuoyuna açıklama yaptı.

Aile üyeleri, hekimlerden edindikleri verilere dayanarak Tosun'un boynuna ağır bir darbe aldığını ifade ederek, olayın planlı bir eylem şüphesini dile getirdi.

HAKAN TOSUN KİMDİR?

1975 İstanbul doğumlu Tosun, 1993'te özel radyo yayınlarının başlamasıyla teknik uzman olarak kariyerine adım atmıştı.

1998'den itibaren İzmir'e taşınan Tosun, birden fazla özel TV kanalında haber editörü olarak görev yaptı ve 2009'dan bu yana belgesel yönetmenliğine odaklandı.

Çevre ve sosyal meseleler üzerine özgür projeleriyle ünlenen Tosun, “Çatılara Doğru”, “Tekel İşçileri”, “Büyük Anadolu Yürüyüşü”, “Dönüşüm (Gentrification)” ile “Validebağ Direnişi” adlı yapımlara öncülük etti.

Serbest gazetecilikte devam eden Tosun, “Doğa ve Kent Aktivizm Documentary” adlı prodüksiyon firmasında yönetmenlik rolünü üstleniyordu.