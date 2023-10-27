İşte 19 vitamin içerikli şifa kalkanı …

Lezzetli tariflerin ve diyet listelerinin en çok tercih edilen kuruyemişi pikan cevizi özellikle ünlüler tarafından tüketiliyor. İçeriğinde 19 vitamin barındıran pikan cevizi bakın nelere iyi geliyor?

İşte 19 vitamin içerikli şifa kalkanı …

Pikan cevizi faydaları kadar fiyatıyla da son günlerde dikkat çekiyor.
İçeriğinde 19'dan fazla vitamini barındıran pikan cevizi fiyatıyla da gündemde hızla yerini aldı. Doyurucu ve besleyici özellikteki pikan cevizi ünlü isimlerin de diyet listelerinde tercih ediliyor. Atıştırmalık olarak kullanabileceğiniz ya da salata, kek tariflerine ekleyebileceğiniz pikan cevizi nedir, kilosu ne kadar ve faydaları neler? İşte pikan cevizi hakkında bilmeniz gerekenler…

YARARLARI

Pikan cevizi, A vitamini, E vitamini, folik asit, kalsiyum, magnezyum, fosfor, potasyum, birkaç B vitamini ve çinko dahil olmak üzere 19'dan fazla vitamin ve mineral içeriyor. Kolesterol düzeylerini düşürmeye yardımcı oluyor. Kalp hastalığı riskini aşağıya çekiyor. Ve şu yararlarıyla biliniyor:

“Doymamış yağlar makul miktarlarda yendiğinde toplam kan kolesterolü düşürerek koruyucu etkisi olabilir. Ayrıca çok az karbonhidrat içeren, kolesterol içermeyen ve doğal olarak sodyum içermeyen doğal, yüksek kaliteli bir protein kaynağı.
Cevizler da içeren omega-3 yağ ağrının hafiflemesine yardımcı olabilir, artrit iltihabı azaltır.
Pikan cevizindeki magnezyum, kalsiyum, lif, E vitamini ve çinko da kuruyemişlere anti-inflamatuar özellikler verir.
Cevizlerde bulunan A vitamini, E vitamini ve çinko, vücudunuzun enfeksiyonlarla savaşabilmesi ve hasarı onarabilmesi için bağışıklık sisteminizi destekler. Cevizler ayrıca DNA'nızda kansere yol açabilecek değişikliklere karşı koruma sağlayabilen folat da sağlar. Vücudu Alzheimer hastalığı , Parkinson hastalığı ve kanserlere neden olan hücre hasarından korumaya yardımcı olabilir.”


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