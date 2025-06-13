İşte 2025-26 model Beşiktaş

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İşte 2025-26 model Beşiktaş

Önümüzdeki sezonun formalarını tanıtan Beşiktaş, sosyal medya hesabından video paylaştı.

Süper Lig'de sezonu 4'üncü tamamlayan Beşiktaş, önümüzdeki sezonun formalarını tanıttı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu forma sevdayı taşır. Ama bu formayı taşımak, herkese nasip olmaz!" ifadeleri kullanıldı.

Siyah beyazlıların UEFA Avrupa Ligi ön elemeleri için 28 Haziran'da top başı yaparak yeni sezona başlaması planlanıyor.

Son Haberler
Galatasaray'ın sağ koluna bahis firması geldi
Galatasaray'ın sağ koluna bahis firması geldi
Fenerbahçe Adanasporlu iki oyuncuya talip
Fenerbahçe Adanasporlu iki oyuncuya talip
Ünlü sunucunun yaşadığı binada yangın çıktı!
Ünlü sunucunun yaşadığı binada yangın çıktı!
Polen fırtınası Sarıkamış’ı sardı: Görüş mesafesi düştü!
Polen fırtınası Sarıkamış’ı sardı!
Dündar Taşer ve Muzaffer Türkeş kabirleri başında dualarla anıldı
Dündar Taşer ve Muzaffer Türkeş kabirleri başında dualarla anıldı