İşte 2025-26 model Beşiktaş

Süper Lig'de sezonu 4'üncü tamamlayan Beşiktaş, önümüzdeki sezonun formalarını tanıttı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu forma sevdayı taşır. Ama bu formayı taşımak, herkese nasip olmaz!" ifadeleri kullanıldı.

Bu forma sevdayı taşır. Ama bu formayı taşımak,

herkese nasip olmaz!



Siyah. Beyaz. #BurasıBeşiktaş pic.twitter.com/DHc6LzIsQR — Beşiktaş JK (@Besiktas) June 13, 2025

Siyah beyazlıların UEFA Avrupa Ligi ön elemeleri için 28 Haziran'da top başı yaparak yeni sezona başlaması planlanıyor.