Daha büyük - Daha geniş
Daha heybetli
İşte 2026 Chery Tiggo 8 Pro
Ülkemize geldiği ilk günden beri rakiplerine kıyasla uygun fiyatı sayesinde çok fazla talep gören Chery Tiggo 8 Pro 2026 yılıyla birlikte yenilendi.
Yenilenen Tiggo 8 Pro şu an satılan versiyondan
27 milimetre daha uzun
20 milimetre daha geniş
35 milimetre daha alçak
Aks aralığıysa 2825 mm ye ulaşmış
Yeni nesil ön tasarımıyla çok şık duran büyük suv Türk otomobil severlerden güzel talep görecek gibi.
Motor seçenekleri arasına hybrid ve elektrikli seçeneklerde eklenecek Chery Tiggo 8 Pro'da benzinli motorlarda yerini koruyor
2026 yılıyla birlikte önce Çinde ardından tüm pazarlarda satışa çıkacak yenilenen
Chery Tiggo 8 Pro
