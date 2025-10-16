Yeniçağ Gazetesi
16 Ekim 2025 Perşembe
Anasayfa Otomotiv İşte 2026 Chery Tiggo 8 Pro

İşte 2026 Chery Tiggo 8 Pro

Ülkemize geldiği ilk günden beri rakiplerine kıyasla uygun fiyatı sayesinde çok fazla talep gören Chery Tiggo 8 Pro 2026 yılıyla birlikte yenilendi.

İşte 2026 Chery Tiggo 8 Pro - Resim: 1

Daha büyük - Daha geniş
Daha heybetli

1 5
İşte 2026 Chery Tiggo 8 Pro - Resim: 2

Yenilenen Tiggo 8 Pro şu an satılan versiyondan

27 milimetre daha uzun

20 milimetre daha geniş

35 milimetre daha alçak

Aks aralığıysa 2825 mm ye ulaşmış

2 5
İşte 2026 Chery Tiggo 8 Pro - Resim: 3

Yeni nesil ön tasarımıyla çok şık duran büyük suv Türk otomobil severlerden güzel talep görecek gibi.

3 5
İşte 2026 Chery Tiggo 8 Pro - Resim: 4

Motor seçenekleri arasına hybrid ve elektrikli seçeneklerde eklenecek Chery Tiggo 8 Pro'da benzinli motorlarda yerini koruyor

4 5
İşte 2026 Chery Tiggo 8 Pro - Resim: 5

2026 yılıyla birlikte önce Çinde ardından tüm pazarlarda satışa çıkacak yenilenen
Chery Tiggo 8 Pro

5 5
Kaynak: Haber Merkezi
