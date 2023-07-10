İşte 4 egzersizle kalıcı güzellik

Editör: Erkavim Yıldırım

Cilt güzelliğiniz için egzersiz olmazsa olmazların arasında yer alıyor.

TERLEYİN

Terlemek, gözeneklerin açılmasına yardım ederek cildi temizler. Koşu, yüzme, yürüyüş ve tenis gibi kalp ritminizi aynı hızda tutacak ve terlemenizi sağlayacak egzersizleri tercih edebilirsiniz.

YÜZ YOGASI

Boyundaki sarkmaları azaltmak için ağzınızı açabildiğiniz kadar geniş açın ve dilinizi dışarı çıkarın. 3 saniye bekleyin, 8 kere tekrarlayın. Alın çizgileri için de kaşlarınızı kaldırın ve 5 saniye bekleyin. Daha sonra kaşlarınızı yine kaldırın, ancak bu sefer gözlerinizi olabildiğince açın ve 5 saniye bekleyin. Her gün 8 kez tekrarlayın.

GÜLÜMSEYİN

Araştırmalar, gülümsemenin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve stresi azalttığını belirtiyor. Kötü bir ruh halinde olsanız bile, yüzünüzden gülümsemeyi eksik etmeyin.

AMUDA KALKIN

Bu hareket oksijen bakımından zengin kanın yüzünüze pompalanmasını sağlar. Kan akışının hızlanması, kırışıklıkların azalmasına yardımcı olduğu gibi yüz kaslarınızı sıkılaştırır. Eğer amuda kalkamıyorsanız, koltuğa ya da yatağa yatın ve kafanızı aşağıya doğru sarkıtın.