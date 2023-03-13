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İşte 5 en doğal antibiyotik

Antibiyotikler bağımlılık riski ve yan etkileri olmadan reçetesiz bir şekilde doğadan da temin edebilir. İşte 5 doğal antibiyotik…

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 09:42
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İşte 5 doğal antibiyotik

İşte 5 en doğal antibiyotik
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GÜMÜŞ NANOPARÇACIĞI
Gümüş nanoparçacığı suyu aktarda bulunabilir ve kesinlikle toksik değildir. 650 hastalığa yol açan patojeni öldürme kapasitesi bulunmaktadır. 1934 yılına kadar (penisilin keşfedildiği zaman), gümüş nanoparçacığı doktorlar tarafından her türlü hastalığı tedavi etmek için kullanılan tek tedaviydi. Gümüş nanoparçacığı suyu reçetesiz olarak alınabilir. Bu antibiyotiğin kullanımı farmasötik endüstrisinin gelişimyle beraber azalmıştır.

ASTRAGALUS

Bu bitki Batı dünyasında çok da bilinmeyen Çin menşeili bir bitki olup bu ülkenin geleneksel tıbbında sıkça kullanılmaktadır. Bağışıklık sistemini güçlendirir, soğuk algınlığı ve nezleyi önler ve tüm Asya kıtasında iltihaplarla savaşır. Astragalus aynı zamanda iltihap sökücüdür, antibakteriyel ve antioksidandır. Kan basıncını düşürür, bağışıklık sistemini güçlendirir ve diyabeti önler.

GREYFURT ÇEKİRDEKLERİ

Bu çekirdeklerin özütünü aktarlardan satın alabilirsiniz veya meyveyi yedikten sonra kurutup bir havanda ezerek de elde edebilirsiniz. Greyfurt bakteriyi, mantarı, paraziti ve virüsleri öldürme kapasitesine sahiptir. Her yaşta alınabilecek oldukça ekonomik bir antibiyotiktir.

MERCANKÖŞK

Mercanköşk yağını bulabilirseniz daha bile faydalıdır. Bu aromatik baharatın yapraklarıyla yapılır ve içinde güçlü antibakteriyel özellikler taşıyan bir madde içerir. Birçok enfeksiyonla savaşmanızı sağlar ve eczanelerde satılan antibiyotiklerden çok daha etkilidir. Mercanköşk yağı çeşit hastalıklara yol açan pnomökok, satfilok, streptokok ve enterekoku yok eder. Ek olarak kimyasal antibiyotiklere karşı dirençli olanların da arasında bulunduğu 25 bakteriye karşı tedavide sonuç verir. Mercanköşk yağı bağırsak enfeksiyonları, tifo, idrar yolu enfeksiyonu, ülser, kolera, cilt iltihabına karşı da sonuç vermektedir. Ayrıca soğuk algınlığı, kabakulak ve kızamığa karşı da koruma sağlar. Bıçak veya hayvan ısırıkları yaralarının iltihaplanma riskini azaltır. Ayrıca arı, yılan ve örümcek zehrini nötr hale getirir.

ZEYTİN YAPRAĞI

Zeytin yaprağı özütünün bu bitkinin işlenmesi sırasında ortaya çıkan “mucize bir madde” olduğunu söyleyebilirsiniz. Antimikrobiyal özelliklere sahiptir (zeytinleri patojenlere karşı korur). Ayrıca örneğin erken yaşlanma gibi serbest radikallerin zararlı etkilerini ortadan kaldırır. Son olarak zeytin yaprağı özütü antioksidandır, iltihap sökücüdür ve ağrı kesicidir.

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