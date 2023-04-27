İşte 80’li ve 90’lı yılların top 10 komedi oyuncuları

Sosyal medyada 80’li ve 90’lı yıllara damga vuran yabancı komedi dizi oyuncularının listesi yayınlandı. Listede Scott Baio’dan Tony Danza’ya Ed O’Neil’den Will Smith’e birçok yıldız yer aldı.

İşte 80’li ve 90’lı yılların top 10 komedi oyuncuları

Instagram’da nostalji_rüzgari adlı sayfa, 80’li ve 90’lı yılların yabancı komedi dizi oyuncularını listeledi. “Dün-Bugün: 80'li ve 90'lı yılların komedi dizisi oyuncuları” başlığı altında yer alan listede Scott Baio’dan Tony Danza’ya Ed O’Neil’den Will Smith’e birçok yıldız yer aldı.

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Listeyi görenler “Hepsi de şahaneydi Webster için her salı hasta olur okula gitmezdim. Teşekkür ederim çocukluğuma döndüm sayenizde”, “Keşke sadece yeniden bu dizileri yayınlayan bir kanal olsa emin olun başka bir şey izlemem” gibi yorumlar yaptı.

İşte 80’li ve 90’lı yılların ilk 10’una giren komedi dizi oyuncuları şöyle…

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SCOTT BAİO (CHARLES İŞ BAŞINDA)

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TONY DANZA (PATRON KİM)

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JOHN STAMOS (BİZİMEV)

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ED O'NEİL (EVLİ VE ÇOCUKLU)

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BRANSON PINCHOT - MARK LINN BAKER (MUHTEŞEM İKİLİ)

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ROSEANNE BARR (ROSEANNE)

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WILL SMITH (SÜRPRİZ AKRABA)

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EMANUEL LEWIS (WEBSTER)

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JERY SEINFELD (SEINFELD)

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VE TABİ Kİ ÇOCUKLARIN SEVGİLİSİ ALF

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