İşte Adana Demirspor'un Genk 11'i

Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Adana Demirspor, tur mücadelesi için sahaya çıkıyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri açıklandı.

İşte Adana Demirspor'un Genk 11'i

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre, Yusuf Sarı, Belhanda, Yusuf Erdoğan, Ndiaye.

Genk: Vandevoort, Munoz, McKenzie, Mujaid Sadick, Kayembe, El Khannous, Hrosovsky, Galarza, Fadera, Oyen, Sor

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