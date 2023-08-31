İşte Adana Demirspor'un Genk 11'i

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre, Yusuf Sarı, Belhanda, Yusuf Erdoğan, Ndiaye.
Genk: Vandevoort, Munoz, McKenzie, Mujaid Sadick, Kayembe, El Khannous, Hrosovsky, Galarza, Fadera, Oyen, Sor
Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Adana Demirspor, tur mücadelesi için sahaya çıkıyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri açıklandı.
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre, Yusuf Sarı, Belhanda, Yusuf Erdoğan, Ndiaye.
Genk: Vandevoort, Munoz, McKenzie, Mujaid Sadick, Kayembe, El Khannous, Hrosovsky, Galarza, Fadera, Oyen, Sor