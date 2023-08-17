İşte Adana Demirspor'un Osijek 11'i

Osijek: Malenica, Guedes, Mkrtchyan, Barisic, Grzan, Nejasmic, Caktas, Brlek, Bukvic, Lovric, Mierez
Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Gravillion, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Akintola, Ndiaye
Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçını 5-1 kazanarak play-off için büyük avantaj yakalayan Adana Demirspor, rövanş maçında Osijek'e konuk oluyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri açıklandı.
Osijek: Malenica, Guedes, Mkrtchyan, Barisic, Grzan, Nejasmic, Caktas, Brlek, Bukvic, Lovric, Mierez
Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Gravillion, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Akintola, Ndiaye