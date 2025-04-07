İşte Ahmet Çakar'ın şampiyonluk kehaneti

Süper Lig'de son 8 haftaya girerken Galatasaray ile Fenerbahçe arasında üç puan farkla şampiyonluk yarışı sürüyor.

"GALATASARAY ÜÇ MAÇTA PUAN KAYBEDECEK"

Yorumcu Ahmet Çakar geçtiğimiz haftalarda yaptığı kehaneti tekrar gündeme getirdi ve ilk tahmininin tuttuğunu belirtti. Çakar "Fenerbahçe kupa maçı hariç hiçbir lig maçında puan kaybetmeyecek. Galatasaray'ın puan kaybedeceği üç tane maçı gördüm. Beşiktaş maçında puan kaybedecek. Trabzonspor maçında puan kaybedecek. Galatasaray'ın diğer puan kaybedeceği maçı açıklıyorum. Kayserispor" ifadelerini kullandı.

Çakar ilk yaptığı tahmin olan Beşiktaş maçında Galatasaray'ın puan kaybını bildi. Sarı kırmızılı ekip ezeli rakibine 2-1 kaybetti.