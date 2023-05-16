İşte akıllı lens ile ilgili 2 önemli soru ve yanıtları

Akıllı lens göz rengini değiştirir mi ve göz kuruluğu yapar mı?. İşte o iki çok önemli sorunun yanıtları.

İşte akıllı lens ile ilgili 2 önemli soru ve yanıtları

GÖZ KURULUĞU YAPAR MI?

Akıllı lensler göz kuruluğu yapabiliyor. Göz kuruluğu, göz içindeki su miktarının azalmasından kaynaklanabilir. Bunun yanı sıra, lens kullanımı sırasında göz içine madde enjeksiyonu, göz içinde lens kullanımı sırasında oluşan enfeksiyonlar gibi faktörler de göz kuruluğuna neden olabilir. Bu nedenle, lens kullanımı sırasında ortaya çıkan herhangi bir problem için doktorunuzla görüşmeniz öneriliyor.

GÖZ RENGİNİ DEĞİŞTİR Mİ

Sözün özü, akıllı lensler göz rengini değiştirebiliyor. Bunun yapılması için gözlük lensi, göz içine yerleştirilen renkli bir lens olarak değiştiriliyor. Göz rengi değiştirme ameliyatı sonrası, göz rengi doğal olarak değişebilir veya zaman içinde solabiliyor. Ancak, göz rengi değiştirme ameliyatı sonrası ortaya çıkabilecek herhangi bir problem için doktorunuzla konuşmanız önemli.

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