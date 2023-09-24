İşte Akırı karha bitkisinin yararları

Akırı karhanın yapraklarının papatyaya benzemesinin yanı sıra, dalları ve kökü kullanılmakta. Peki, Akırı karha bitkisi ne işe yarıyor, yararları neler? İşte yanıtı…

İşte Akırı karha bitkisinin yararları

Editör: Ali Öncü

Akırı karha bitkisi sürgünleri damarlı ve otsu yabani gövdesi kahve renginde. Çirkini güzelleştiren bitki olarak bilinen Akırı karha bitkisi cildi besliyor ve kırışıklıkları ortadan kaldırıyor. İşte soğuk algınlığına da iyi gelen Akırı karhanın bitkisinin diğer yararları:

Akırı karha bitkisi, zeytinyağı ile bir araya geldiğinde ciltte muhteşem etkiye sahip olan bitkilerin başında geliyor. Nezle otu ve ödül kahr olarak da bilinen ve sıcak iklimlerde yetişen akırı karha başta ''çirkini güzelleştiren bitki'' olarak biliniyor.

DİŞ AĞIRISINI GEÇİRİR

Kusma ve ishale neden olabildiği için daha çok haricen kullanılır. Akırı karha zeytinyağında kaynatılıp elde edilen yağ soğuduktan sonra felç olan bölge bu yağla ovulursa faydası görülür. Yüze ve cilde sürülürse, cildi besler ve yüzü güzelleştirir. Kaynatılıp suyuna bal ilave edilip içilirse balgam, öksürük ve mide üşütmesine karşı faydalı olur. Kaynatılıp suyuyla gargara yapılırsa diş ağrılarını hafifletir.

CİLDİ GÜZELLEŞTİRİR

Cilde faydalı bir bitki olan akırı karha cilt bakımı için kullanılır. Ciltte oluşan pürüzlerin, kırışıkların giderilmesine yardım eder. Anjine iyi gelir. Bunun için kaynatılıp gargara yapılır. Mide rahatsızlıklarına karşı da faydalıdır. Bronşit tedavisinde yardımcıdır. Hazmı kolaylaştırır.

ÖKSÜRÜĞÜ KESİYOR

Düzenli olarak kullanıldığında vücuda kuvvet verir. Öksürük ve balgamı keser. Felce iyi gelir. Diş ağrılarını ve romatizma şikayetlerini azaltır.
Mideye fayda sağlar.
Öksürük-Balgamda fayda sağlar.
Cilt temizliğinde etken rol oynar.
Romatizma ağrıları kesmede yardımcı olur.
Akciğerleri temizlemeye yardımcı olur.
Gribal enfeksiyonlarda kullanılmakta

Akırı Karha Kremi Yapımı:

Akırı karha ve zeytinyağını ısıya dayanıklı bir kabın içine alın ve bir su bardağı su ekleyin.

Karışımı su buharlaşana kadar kaynatın. Kaynadıktan sonra karışımı soğumaya bırakın.

Soğuyan karışımı süzün ve tekrar ısıtın.

Karışım tekrar ısındıktan sonra bal mumunu ekleyin ve krem kıvamına gelene kadar karıştırın.

Elde ettiğiniz kremi cam kavanoza koyun.

Çirkini güzelleştiren bitki olarak da bilinen akırı karha kremi; romatizma, kas ve eklem ağrıları gibi hastalıkları iyi gelir. Zengin karışımlar içeren bu krem cildi besler, onarır ve kırışıklıkları engelleyerek yaşlanmayı geciktirir.

ZARARLARI NELERDİR

Akırı karha dozundan fazla kullanırsa ishal, kusma gibi yan etkilere neden olabilir. Bu yüzden akırı karha otunun dahili kullanımı pek tavsiye edilmez. Daha çok harici kullanılır.

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