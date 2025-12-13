CHP 75. mitingini Kayseri'de gerçekleştirdi. Mitinge binlerce inşan katılım gösterirken, toplama alanında bulunan yurttaşlara mikrofon uzatıldı.

“NEREDEYSE MENDİL AÇIP PARA TOPLAYACAĞIM”

CHP'nin mitingine katılan bir vatandaş, "Emekliyim, maaş yetmiyor, ondan bundan para topluyorum. Neredeyse mendil açıp para toplayacağım" dedi.

Vatandaş, yaptığı konuşmanın devamında şunları söyledi, "Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar yapmak için buradayız. Ekrem İmamoğlu'nu çıkartmak için buradayız. Emekliyim, maaş yetmiyor, ondan bundan para topluyorum. Neredeyse mendil açıp para toplayacağım. Yok böyle bir şey. Ekonomi bu gidişle hiç düzelmez. Bir tahmin diyorlar enflasyon tahmini; bugün başka, yarın başka, öbür gün başka. Hiçbir şey tutmaz. Enflasyon tutmaz. Erken seçim olmalı. Olmasını da istiyoruz. Yeter artık."