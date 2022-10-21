İşte alıç meyvesi ve yaprağının sağlığa müthiş faydaları

Alıç meyvesi, halk arasında farklı isimlerle de anılıyor. Kalp sağlığından cilt sağlığına kadar pek çok hastalık üzerinde olumlu etkileri bulunuyor. İşte alıcın o faydaları:

Doğal bir idrar söktürücü.

Mideyi rahatlatmaya yardımcı oluyor.

Damarları genişletiyor.

Kalp atışlarını düzenliyor.

Sakinleştirici etki yaratıyor

Sinir bozukluklarını azaltıyor.

Beyne giden damarlardaki kan akışının hızlanmasına yardımcı oluyor.

Uykusuzluk sorununu çözüyor.

Tansiyon hastalarına iyi geliyor.

ALIÇIN ZARARLARI VAR MI?

Alıç, kalp çarpıntısı için faydalı bir meyve olmasına rağmen aşırı tüketimi kalpte çarpıntının artmasına neden olabiliyor.

Bunun yanı sıra fazla alıç tüketimi mide bulantısına, baş dönmesine, bağırsaklarda problemlere yol açabiliyor.

Fazla tüketimi özellikle kanlı idrar problemini ortaya çıkarıyor.

HANGİ HASTALIĞA İYİ GELİR?

İbni Sina’nın da sağlık reçetesinde bulunduğu bilinen alıç meyvesinin yarar sağladığı hastalıklar ise şöyle:

Kansere iyi gelir.

Bağışıklık sorunlarına iyi gelir.

Kolesterole iyi gelir.

Kalp ve damar sağlığına faydalıdır.

Tansiyon hastalarına fayda sağlar.

ALIÇ YAPRAĞI FAYDALI MI?

Alıç meyvesi kadar alıç yaprağı da insan sağlığına çok faydalı. Antioksidan oranı çok yüksek. Bu da kanser hücrelerine karşı savaşmaya yardımcı olur. Kalp ve damar sağlığını korur. Solunum yolu hastalıklarına iyi gelir. Kan akışının hızlanmasını sağlar. İştahı kesici özelliği vardır. Bu yüzden zayıflamak isteyen kişiler tarafından tüketilmesi önerilmektedir. Mide salığına iyi gelir. Kansızlık problemlerinin giderilmesi için tüketilebilir. Baş ağrısının azalmasına yardımcı olur.