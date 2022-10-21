21 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • İşte alıç meyvesi ve yaprağının sağlığa müthiş faydaları

İşte alıç meyvesi ve yaprağının sağlığa müthiş faydaları

Alıç, eski dönemlerden günümüze ulaşan bir meyve ve faydaları İbni Sina’nın reçetelerinde bile yer alıyor. İşte alıcın müthiş faydaları.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 14:33
Takip Et

İşte alıç meyvesinin faydaları

İşte alıç meyvesi ve yaprağının sağlığa müthiş faydaları
+
Aa
-

Alıç meyvesi, halk arasında farklı isimlerle de anılıyor. Kalp sağlığından cilt sağlığına kadar pek çok hastalık üzerinde olumlu etkileri bulunuyor. İşte alıcın o faydaları:

Doğal bir idrar söktürücü.
Mideyi rahatlatmaya yardımcı oluyor.
Damarları genişletiyor.
Kalp atışlarını düzenliyor.
Sakinleştirici etki yaratıyor
Sinir bozukluklarını azaltıyor.
Beyne giden damarlardaki kan akışının hızlanmasına yardımcı oluyor.
Uykusuzluk sorununu çözüyor.
Tansiyon hastalarına iyi geliyor.

ALIÇIN ZARARLARI VAR MI?

Alıç, kalp çarpıntısı için faydalı bir meyve olmasına rağmen aşırı tüketimi kalpte çarpıntının artmasına neden olabiliyor.
Bunun yanı sıra fazla alıç tüketimi mide bulantısına, baş dönmesine, bağırsaklarda problemlere yol açabiliyor.
Fazla tüketimi özellikle kanlı idrar problemini ortaya çıkarıyor.

HANGİ HASTALIĞA İYİ GELİR?

İbni Sina’nın da sağlık reçetesinde bulunduğu bilinen alıç meyvesinin yarar sağladığı hastalıklar ise şöyle:

Kansere iyi gelir.

Bağışıklık sorunlarına iyi gelir.

Kolesterole iyi gelir.

Kalp ve damar sağlığına faydalıdır.

Tansiyon hastalarına fayda sağlar.

ALIÇ YAPRAĞI FAYDALI MI?

Alıç meyvesi kadar alıç yaprağı da insan sağlığına çok faydalı. Antioksidan oranı çok yüksek. Bu da kanser hücrelerine karşı savaşmaya yardımcı olur. Kalp ve damar sağlığını korur. Solunum yolu hastalıklarına iyi gelir. Kan akışının hızlanmasını sağlar. İştahı kesici özelliği vardır. Bu yüzden zayıflamak isteyen kişiler tarafından tüketilmesi önerilmektedir. Mide salığına iyi gelir. Kansızlık problemlerinin giderilmesi için tüketilebilir. Baş ağrısının azalmasına yardımcı olur.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fakıbaba’nın ardından AKP'de bir ismin istifası daha gündemde! Kulislere yakın isim açıkladı
1
﻿Fakıbaba’nın ardından AKP'de bir ismin istifası daha gündemde! Kulislere yakın isim açıkladı
﻿Fakıbaba’nın ardından AKP'de bir ismin istifası daha gündemde! Kulislere yakın isim açıkladı
﻿Yurt dışından telefon alacaklara kötü haber. Ticaret Bakanlığı tarih vererek duyurdu
2
﻿Yurt dışından telefon alacaklara kötü haber. Ticaret Bakanlığı tarih vererek duyurdu
﻿Yurt dışından telefon alacaklara kötü haber. Ticaret Bakanlığı tarih vererek duyurdu
﻿Gizlice bırakılan ’ceset krokisi’ ‘asılsız’ çıktı denilmişti. 21 yaşındaki kayıp gencin cesedi kanalizasyonda bulundu
3
﻿Gizlice bırakılan ’ceset krokisi’ ‘asılsız’ çıktı denilmişti. 21 yaşındaki kayıp gencin cesedi kanalizasyonda bulundu
﻿Gizlice bırakılan ’ceset krokisi’ ‘asılsız’ çıktı denilmişti. 21 yaşındaki kayıp gencin cesedi kanalizasyonda bulundu
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
4
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
﻿Prof. Özgür Demirtaş'ı kızdıran dolar sorusu. Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası çılgına döndü
5
﻿Prof. Özgür Demirtaş'ı kızdıran dolar sorusu. Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası çılgına döndü
﻿Prof. Özgür Demirtaş'ı kızdıran dolar sorusu. Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası çılgına döndü
﻿CHP'li Veli Ağbaba’dan flaş ‘Burhan Kuzu’ iddiası: Kendi eceliyle ölmedi, öldürüldü
6
﻿CHP'li Veli Ağbaba’dan flaş ‘Burhan Kuzu’ iddiası: Kendi eceliyle ölmedi, öldürüldü
﻿CHP'li Veli Ağbaba’dan flaş ‘Burhan Kuzu’ iddiası: Kendi eceliyle ölmedi, öldürüldü
﻿Kasım ayını bekleyin diyen Kılıçdaroğlu'nun ne açıklayacağı ortaya çıktı
7
﻿Kasım ayını bekleyin diyen Kılıçdaroğlu'nun ne açıklayacağı ortaya çıktı
﻿Kasım ayını bekleyin diyen Kılıçdaroğlu'nun ne açıklayacağı ortaya çıktı
﻿Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kaptanlarından dostluk çağrısı
﻿Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kaptanlarından dostluk çağrısı
﻿Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kaptanlarından dostluk çağrısı
﻿Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi. Galatasaray’a Real Madrid yerine Ofspor, Beşiktaş’a Barcelona yerine Serikspor çıktı
﻿Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi. Galatasaray’a Real Madrid yerine Ofspor, Beşiktaş’a Barcelona yerine Serikspor çıktı
﻿Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi. Galatasaray’a Real Madrid yerine Ofspor, Beşiktaş’a Barcelona yerine Serikspor çıktı
﻿Galatasaray'ın eski yıldızı 39 yaşında futbolu bıraktı
﻿Galatasaray'ın eski yıldızı 39 yaşında futbolu bıraktı
﻿Galatasaray'ın eski yıldızı 39 yaşında futbolu bıraktı
﻿Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in davasında yeni gelişme
﻿Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in davasında yeni gelişme
﻿Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in davasında yeni gelişme
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.