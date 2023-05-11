İşte apendiksin bilinmeyenleri

Apendiks, yaklaşık 9 cm uzunluğunda olan küçük, ince bir kese. Bakmayın öyle küçük olduğuna her daim adından söz ettiren bir organ. İşte apandisit ile ilgili bilenmeyen tüm bilgiler…

İşte apendiksin bilinmeyenleri

Apendiks gövdenin sağ alt tarafında yer alır. Bu kese kör çıkışlıdır ve girişi sindirim sisteminin bir parçası olan kalın bağırsağa bağlıdır. Kesenin boyutları 9 cm ile 35 cm arasında değişebilmektedir. Çocuklarda daha büyüktür ve küçük yaştan itibaren kısmen kapanarak yetişkinlerde daha kısa bir hal alır.

Apendiksin işlevi henüz kesin olarak bilinmese bile son yıllarda gerçekleştirilen araştırmalar bu kesenin yararlı sindirim florası tarafından hastalık dönemlerinde kullanılan bir nevi sığınak işlevi gördüğüne işaret etmektedir. Ancak apendiksin alınmasının vücuda doğrudan bir zarar verdiğine dair herhangi bir kanıt bugüne kadar bulunmamıştır.

Apandisit ise apendiksin enfeksiyonuna verilen isim. Apendiksin vücutta ne işe yaradığı henüz net olarak bilinmemekle birlikte, bağışıklık sistemiyle ilgili bir organ olabileceği düşünülmekte.

APANDİSİT NEDENLERİ

Apandisite neyin neden olduğu her zaman açık değil. Birçok durumda apendiks girişinin vücudun kendi ürettiği veya yabancı maddeler tarafından tıkanmasının neden olduğu düşünülmektedir. Örneğin, dışkı tarafından giriş bloke edilebilir veya mevcut bir üst solunum yolu enfeksiyonu esnasında bağırsak duvarındaki lenf düğümü şişerek bası etkisiyle apendiks girişinin kapanmasına neden olabilir. Bu tıkanıklık iltihaplanmaya ve şişmeye, yani apandisite neden olabilir.

NASIL ENGELLENİR?

Apandisitin nedenleri çok sayıda olduğundan ve her zaman tam anlaşılmadığından bu durumu engellemenin bir yolu bulunmamaktadır. Apandisit, şu hastalıklarla benzer şikayetlere neden olabilir:

Crohn hastalığı

Gastroenterit

Kabızlık

Mesane veya idrar enfeksiyonları

Pelvik bir enfeksiyon

Şiddetli irritabl bağırsak sendromu (Huzursuz Bağırsak Sendromu) (İBS)

Kadınlarda apandisit hastalığının semptomlarına benzerlik gösteren semptomların bazen adet ağrısı, ektopik gebelik, veya pelvik inflamatuar hastalık (PID) gibi jinekolojik bir nedeni olabilir.

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