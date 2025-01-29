İşte araç almak isteyenlerin favorisi! En çok hangi araç tercih ediliyor? Tercihler neye göre değişiyor?

Otomobil piyasasında ikinci el araç alım satımları, 2025 yılında da canlılığını koruyor. Araç sahipleri ve alıcılar, hangi araçların daha hızlı satıldığını, hangi özelliklerin talep gördüğünü merak ediyor. İşte yapılan detaylı analizlerin sonuçları...

YAKIT TİPİNE GÖRE İKİNCİ EL SATIŞLARI!

Araştırmaya göre, ikinci el otomobil piyasasında en hızlı satılan yakıt tipi hibrit oldu. Hibrit araçlar ortalama 45 günde yeni sahiplerini bulurken, benzinli araçlar 49 gün, dizel araçlar ise 52 gün içinde el değiştiriyor. Elektrikli araçlar ise 62 gün ile bu sıralamada sonlarda yer alıyor. Bu durum, araç alım satımı yapacakların yakıt tercihlerini etkiliyor.

SEGMENTLERE GÖRE İKİNCİ EL SATIŞ SÜRELERİ!

Segment bazında incelendiğinde, C ve B segmenti araçların ortalama 47 günde satıldığı görülüyor. D segmenti araçların ortalama 61 günde, E segmenti araçların ise 74 günde alıcı bulması, segment tercihinde dikkat edilmesi gereken bir faktör olarak öne çıkıyor.

İKİNCİ ELDE EN GÖZDE ARAÇLAR!

Model bazında en hızlı satılan ikinci el otomobil, Fiat Egea oldu. Fiat Egea ortalama 39 günde satılırken, Toyota Corolla 41 günde, Renault Megane 43 günde, Honda Civic ve Ford Focus ise 45 günde yeni sahiplerini buluyor. Skoda Octavia ve Opel Astra ise 52 günde satılarak bu sıralamanın sonunda yer alıyor. Bu veriler, araç model tercihlerinde önemli bir rehber sunuyor.

EN POPÜLER RENK BEYAZ!

Renk tercihleri de ikinci el araç satışlarında önemli bir faktör. Beyaz renkli araçlar ortalama 48 günde satılırken, gri renkli araçlar 50 günde, siyah renkli araçlar ise 63 günde satılıyor. Bu durum, araç alım satımında renk seçimine dikkat edilmesi gerektiğini gösteriyor.

İLK SIRA GÜNEYDOĞU ANADOLU'NUN!

Bölgeler arasında ise en hızlı satışlar Güneydoğu Anadolu bölgesinde gerçekleşiyor (45 gün). Doğu Anadolu 46 gün, Akdeniz 49 gün, İç Anadolu 50 gün, Ege 51 gün ve Karadeniz & Marmara bölgeleri 52 gün ile bu sıralamayı takip ediyor. Bu veriler, araç alım satımında bölgesel dinamiklerin de önemli olduğunu gösteriyor.