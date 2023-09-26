İşte At kestanesinin inanılmaz yararları

İşte at kestanesi ile ilgili akıllara gelmeyecek bilgiler...

İşte At kestanesinin inanılmaz yararları

Alternatif tıpta sıkça adını duyduğumuz at kestanesi bir ağaç türüdür. At kestanesi ağacının boyu 30 metreye kadar çıkar. Dikenli kabuğu vardır. İçerisinde pek çok vitamin ve yararlı bileşenler vardır. Bazı sağlık problemine iyi gelmesiyle bilinir.

At kestanesi Sapindaceae ailesinden gelen bir ağa türüdür. Alternatif tıpta varis, basur, kronik toplardamar yetmezliği gibi sağlık problemlerine karşı kullanılmıştır. At kestanesi zehirlidir. Bu yüzden yenmez. Genellikle işlenerek krem ve yağ formatında kullanılır.

AT KESTANESİNİN YARARLARI

At kestanesi sarkan derileri toparlar. Kırışıklığı önleyerek yaşlılığı engeller.

Eklem ve kemiklerde romatizma ya da iltihaplanmanın neden olduğu ağrıları dindirmeye yardımcı olur.

Hemoroid rahatsızlığından kaynaklanan kanamaları azaltır.

At kestanesinin yağı ise saç dökülmesine iyi gelir. Ayrıca cildin yenilenmesini destekleyerek lekeleri giderir.

Şah damarı, alın ve ayak tabanlarına sürüldüğünde vücuttaki kan dolaşımını düzenleyerek sinirlerin beyne daha iyi iletilmesini destekler.

Kronik stres ve yorgunluğu önler. Kan dolaşımını düzenlendiğinden damarların tıkanmasını önler.

Kılcal damar çatlamasını giderir.

Antioksidan açısından zengindir. Bu yüzden vücudun kuvvetlenmesini sağlar.

Göğse sürülen at kestanesi kremi öksürüğün kısa sürede kesilmesini sağlar.

At kestanesinin damar büzücü ve kan dolaşımını güçlendirici tonik etkileri vardır. Bu sayede varis, flebit ve hemoroit hastalıklarına iyi gelir.

AT KESTANESİ KREMİ NE İŞE YARAR?

İshal, ateş veya prostat büyümesine tamamen kalıcı çözümler sunar.

Kan dolaşımı sorununa iyi gelir

Egzama, regl ağrısı, kemik kırığı, burkulma, öksürük, eklem ağrıları gibi pek çok hastalığı tedavi etme yönünde kalıcı çözümler sunmaktadır.

Sıtma ve dizanteri hastalıkları ile savaşırCildi daha sıkı ve gergin yapar, bu sayede gözeneklerde kapanır.

Romatizmalı hastalıklara iyi gelmektedir.

Saç dökülmesini engeller ve saçı besleyerek daha sağlıklı olması sağlar.

Düzenli kullanıldığında sivilceleri yok eder.

Açık yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar.

Sarkmaları engeller.

Soğuk algınlığında göğse sürüldüğünde rahatlama sağlamaktadır.

Güneş lekelerine karşı etkisi çok büyüktür

Kas ağrılarında, damar ağrılarında son derece etkilidir.

Göz altı ve çevresi ve boyun kırışıklıklarına iyi gelir.

Varis, hemoroit, şişmiş damar gibi tedavilerde kullanılan bu bitkisel özlü formülü ile tüm damar hastalıklarına karşı tedavi edici bir yöndedir.


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