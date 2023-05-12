İşte At Kuyruğu otunun çok az bilinen yararları

Editör: Beyza Damgacıoğülu

At Kuyruğu otu özellikle sulak alanlarda yetişen oldukça şifalı bir bitki. Türkiye'de 7 farklı türü bulunuyor. Atkuyruğu otu küçük bir bitkidir. Biberiye bitkisine benziyor. Peki ne işe yarıyor?

AT KUYRUĞU OTUNUN YARARLARI

At kuyruğu otunun içeriğindeki kimyasallar ve antioksidanlar bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı oluyor.

Sağlıklı kemik dokusuna yardımcı olur ve vücudunun güçlenmesini sağlayabilir.

Kırkkilit otu saç ve tırnak güçlendirmek için de kullanılıyor. Bu otun içeriğindeki selenyum, saçların uzamasına yardımcı olabiliyor ve saçları daha parlak gösteriyor.

At kuyruğu otundaki kimyasalların antioksidan ve antienflamatuar etkileri olduğu düşünülüyor. Bu antioksidanlar idrar söktürücü etkiye sahiptir.

Kırkkilit otunun içeriğindeki silisyum, kemik sağlığının korunmasına ve kemik erimesinin önlenmesine yardımcı olabiliyor.

Hücre yenileyici etkiye sahip olduğu için ağız içi yaralarında da etki gösteriyor.

Doğal nemlendiricileri sevenler kırkkilit otunu ezerek merhem haline getiriyor.

Kırkkilit kreminin yaraları iyileştirdiği söyleniyor.

Kırkkilit çayı vücuttaki fazla suyun atılmasını sağladığı için ödem atıcı çay olarak da kullanılıyor. İncelmek isteyen ve bir türlü vücudundaki ödemi atamayanlar bu şifalı çayı deneyebilirler.

Uyku sorunu yaşayanlar için de kırkkilit otu çayı tavsiye ediliyor. Vücudu rahatlan bu çay daha uzun ve kalitel bir uykuya yardımcı oluyor.