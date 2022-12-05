5 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dünyanın birçok ülkesinden önce bundan tam 88 yıl önce Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verildi

Dünyanın birçok ülkesinden önce bundan tam 88 yıl önce Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verildi

Dünyanın birçok ülkesinde henüz kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmezken, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk kadınına Anayasa ve Seçim Kanunu’nda yapılan değişiklik ile seçme ve seçilme hakkı tanındı. Bugün, o tarihi kararın 88. yıl dönümü…

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 14:48
Takip Et

İşte Atatürk’ün Türkiye'sinin farkı. Dünyanın birçok ülkesinden önce Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verildi

Dünyanın birçok ülkesinden önce bundan tam 88 yıl önce Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verildi
+
Aa
-

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, "Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir" sözleriyle, toplum içinde kadınlara verdiği değeri her fırsatta dile getirdi. Öyle ki birçok Avrupa ülkesinden önce kadınlara ‘seçme ve seçilme hakkı’ verilmesini sağladı.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA’YA ÖRNEK OLDU

5 Aralık 1934'te ”Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı” veren yasanın kabul edilmesiyle ülkemizde her yıl bu gün, ”Kadın Hakları Günü” olarak kutlanıyor. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleştirilen inkılap, kadınların toplumda söz sahibi olmasına ve toplumunda ileriye yönelik adımlar atmasına katkı sağladı.

1930 yılından itibaren önce belediye seçimlerine katılma, daha sonra köylerde muhtar olma ve ihtiyar meclislerine seçilme hakkı tanınan kadınların, milletvekili seçme ve seçilme hakkı, 5 Aralık 1934’te Anayasa ve Seçim Kanunu’nda yapılan yasa değişikliği ile tanındı.

5 Aralık 1934 günü dünyada kadınların yasal olarak milletvekili seçme ve seçilme hakkına sahip olduğu ülke sayısı 28, bu hakkın kullanıldığı ülke sayısı ise sadece 17 idi.

Kadınlar seçme/seçilme hakkına Fransa'da 1944, İtalya'da 1945, Yunanistan'da 1952, Belçika'da 1960, İsviçre'de 1971, Çin'de 1971, Kuveyt'te 2005 ve Suudi Arabistan'da 2015 yılında kavuştular.

TÜRKİYE, 1 YIL SONRA KADIN MİLLETVEKİLİ SAYISIYLA DÜNYADA İKİNCİ SIRADAYDI

Kadınların seçme-seçilme hakkını elde ettikten hemen sonra 1935 yılında gerçekleşen ilk seçimlerde meclisteki 395 vekilin 18’i kadındı. Bu da yüzde 4,6’lık bir oranla dünyada ikinci sıraya karşılık geliyordu.

İlk kadın milletvekilleri arasında Hatice Özgener, Ferruh Güpgüp, Şekibe İnsel, Sabiha Gökçül, Mihri Pektaş, Nakiye Elgün gibi isimler öne çıktı. Sonraki yıllarda ise, Halide Edip Adıvar gibi milletvekilleri de Meclis kürsüsünde siyaset yapmaya devam etti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Emir Sadettin
5.12.2022 15:00
Sahte hoca ne la gerçeği nasıl oluyor İşin aslı Bu Cin uzmanının içinde bayağı cin olmalı biride bundan çıkartsa iyi olur O Cinleri 😁  
 
1950
5.12.2022 14:53
Verildi de ne oldu, olduğu yerde sayıyor, emeksiz gelen öylede gider, 6 lider bizden CB olmaz deyip dışarıdan CB aday gösterilirse, oda böyle bir işe yaramaz olur, alın teri dökeceksin !!!!  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
1
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
﻿AKP'li vatandaştan BİM boykotu. 'Onları zarar ettireceğim' dedi kendisi zarara girdi
2
﻿AKP'li vatandaştan BİM boykotu. 'Onları zarar ettireceğim' dedi kendisi zarara girdi
﻿AKP'li vatandaştan BİM boykotu. 'Onları zarar ettireceğim' dedi kendisi zarara girdi
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
3
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
4
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
﻿TOKİ'den Suriyelilere ev. Türklere çıkmayan evler Suriyelilere çıktı
5
﻿TOKİ'den Suriyelilere ev. Türklere çıkmayan evler Suriyelilere çıktı
﻿TOKİ'den Suriyelilere ev. Türklere çıkmayan evler Suriyelilere çıktı
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
6
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
﻿Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Esad açıklaması. Cumhurbaşkanımız mesaj gönderiyor
7
﻿Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Esad açıklaması. Cumhurbaşkanımız mesaj gönderiyor
﻿Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Esad açıklaması. Cumhurbaşkanımız mesaj gönderiyor
﻿Rusya'dan Batıya sert petrol yanıtı. Bu kararı tanımayacağız
﻿Rusya'dan Batıya sert petrol yanıtı. Bu kararı tanımayacağız
﻿Rusya'dan Batıya sert petrol yanıtı. Bu kararı tanımayacağız
﻿Abdülhamid Han gemisi Taşucu-1'de sondaja başladı
﻿Abdülhamid Han gemisi Taşucu-1'de sondaja başladı
﻿Abdülhamid Han gemisi Taşucu-1'de sondaja başladı
﻿Bebek bezlerini açan polislerin ağzı açık kaldı
﻿Bebek bezlerini açan polislerin ağzı açık kaldı
﻿Bebek bezlerini açan polislerin ağzı açık kaldı
﻿Atılar selde sürüklendi! İnkumu sahili çöple doldu
﻿Atılar selde sürüklendi! İnkumu sahili çöple doldu
﻿Atılar selde sürüklendi! İnkumu sahili çöple doldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.