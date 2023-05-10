İşte ateş düşürücü bitkiler

Editör: Naim Arıoğlu
Kediayağı otu kaynatılıp balla tatlandırılarak 1′er çay bardağı içilmeye devam edilir.
Kına kına unu, sirkeyle içilir. Vücut pansuman yapılır.
Ateşli vakalarda sirke (bulunursa gül sirkesi) pamukla vücuda sürülürse ateşi düşürür, su ile içirmekte ateşi düşürür, harareti keser.
Mine çiçeği, gül çiçeğiyle beraber kaynatılıp balla tatlandırılarak içilmeye devam edilir.
Kına kına unu, sirkeyle içilir. Vücut pansuman yapılır.
Meşe kabuğu kaynatılıp balla tatlandırılarak içilir.
Okaliptus yaprağı kaynatılıp balla tatlandırılarak içilmeye devam edilir.