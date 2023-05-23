İşte ateşi düşüren meyveler

ÜZÜM:
Kansızlığı giderir, yüksek tansiyonu önler, bebeklerin gelişimine faydalıdır, kalp atışını düzenler.
KAVUN:
ykusuzluğa iyi gelir, cildi yeniler, romatizma şikâyetlerini azaltır, böbrek taşlarını dökmeye yardımcı olur.
KARPUZ:
Böbrekleri çalıştırır, idrar söktürür, soğuk algınlığına iyi gelir, vücuda zindelik verir, kansere karşı etkilidir, göze iyi gelir.
VİŞNE:
Vişne susuzluğu giderir, ateşi düşürür, uyku düzensizliğine iyi gelir, kanser hastalıklarını önler, bağışıklığı güçlendirir.
ÇİLEK:
Kolesterolü düşürür, kansere karşı kuruyucudur, ateşi düşürür, cildi nemlendirir ve güzelleştirir, erken yaşlanmayı önler.
ŞEFTALİ:
ğız kokusunu giderir, bağırsak solucanlarını düşürür, ateşi düşürür, kalp krizi riskini azaltır.