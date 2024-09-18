İşte Atilla Karaoğlan'ın derbi karnesi

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, derbiyi FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan'nın yöneteceğini açıklarken, Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

Sakarya bölgesi hakemi olan Karaoğlan, bugüne dek 1 kez Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki mücadelede görev alırken, 2021-2022 sezonunda 10 Nisan 2022 tarihinde Kadıköy'de oynanan derbiyi sarı-lacivertliler 2-0 kazandı.

Öte yandan Karaoğlan, kariyerinde ayrıca daha önce 2 kez Galatasaray - Beşiktaş, 1 kez de Beşiktaş - Fenerbahçe derbilerini yönetti.

Karaoğlan'ın görev aldığı derbiler şöyle:

14.03.2022

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1



10.04.2022

Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0



09.12.2023

Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 3



03.08.2024

Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 5