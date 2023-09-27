İşte Aura yükseltmenin yöntemleri

Aslında aurayı bir koruma kalkanı olarak da düşünebiliriz. Tek yapılması gereken, sağlığınıza zarar verecek herhangi bir etkiye karşı kullanabileceğiniz bu enerji kalkanını iyi yönetmek.

Bedenimizi sarmalayan bir enerji alanı olan aurayı temiz ve güçlü tutmak bizlerin elinde olan bir durum. İşte daha parlak, güçlü ve geniş bir aura alanına sahip olmanızı sağlayacak yöntemler...

1. ADIM: MEDİTASYON:

Meditasyonun bilinen en eski ve etkili rahatlama, enerji yükseltme yöntemi olduğunu unutmayın. Meditasyon hem ruhunuzu iyileştirecek hem de bu iyileşme sayesinde aura alanınızın git gide genişlemesini sağlayacaktır. Çünkü mutsuz, depresif veya hasta olduğumuz zamanlarda aura alanımız daralır.

2. ADIM: FİTNESS YAPIN VE SAĞLIKLI ALIŞKANLIKLAR EDİNİN:

Sağlıksız diyetlerden, alkolden ve sigaradan uzak durun. Temiz havayı içinize çekerek parkta yapacağınız yürüyüş, nefes egzersizleri, çıplak ayakla çimenlere basmak son derece basit gibi görünen ama aura alanınızı genişletmek ve güçlendirmek için oldukça etkili çözümler.

3. ADIM: SES TERAPİSİ:

Ses terapisi ve mantralar, negatif enerjileri kendinizden uzaklaştırmanızı ve enerji alanınızı temizlemenizi sağlar. Bu şifalanma türü aynı zamanda aura alanınızın genişlemesine de yardımcı olur.

4. ADIM: ÇEVRENİZİ TEMİZLEYİN:

İlk yapmanız gereken negatif duygular barındıran ve bu halinden bir türlü vazgeçemeyen insanları hayatınızdan uzak tutmak. Eşyalara gelince, gereksiz olanları elden çıkarın ve mümkün olduğunca elektronik eşyaları yatak odanızdan uzak tutmaya çalışın.

5. ADIM:NİYET EDİN: Her sabah uyandığınızda, her gece yatarken ve gün içinde ara ara, aura alanınızın ne kadar geniş ve güçlü olduğunu kendinize hatırlatın. Tepeden tırnağa altın bir ışıkla sarılı olduğunuzu ve bu katmanı sadece sevginin ve olumlu şeylerin geçebileceğini hayal edin.



