İşte Aurayı güçlendirmenin yolları

Bedenimizi sarmalayan bir enerji alanı olan aurayı temiz ve güçlü tutmak bizlerin elinde olan bir durum. Aslında aurayı bir koruma kalkanı olarak da düşünebiliriz. Tek yapılması gereken, sağlığınıza zarar verecek herhangi bir etkiye karşı kullanabileceğiniz bu enerji kalkanını iyi yönetmek.

Ses terapisi:

Ses terapisi ve mantralar, negatif enerjileri kendinizden uzaklaştırmanızı ve enerji alanınızı temizlemenizi sağlar. Bu şifalanma türü aynı zamanda aura alanınızın genişlemesine de yardımcı olur.

Çevrenizi temizleyin:

İlk yapmanız gereken negatif duygular barındıran ve bu halinden bir türlü vazgeçemeyen insanları hayatınızdan uzak tutmak. Eşyalara gelince, gereksiz olanları elden çıkarın ve mümkün olduğunca elektronik eşyaları yatak odanızdan uzak tutmaya çalışın.

Niyet edin Her sabah uyandığınızda, her gece yatarken ve gün içinde ara ara, aura alanınızın ne kadar geniş ve güçlü olduğunu kendinize hatırlatın. Tepeden tırnağa altın bir ışıkla sarılı olduğunuzu ve bu katmanı sadece sevginin ve olumlu şeylerin geçebileceğini hayal edin.

Meditasyon:

Meditasyonun bilinen en eski ve etkili rahatlama, enerji yükseltme yöntemi olduğunu unutmayın. Meditasyon hem ruhunuzu iyileştirecek hem de bu iyileşme sayesinde aura alanınızın git gide genişlemesini sağlayacaktır. Çünkü mutsuz, depresif veya hasta olduğumuz zamanlarda aura alanımız daralır.

Fitness yapın:

Sağlıksız diyetlerden, alkolden ve sigaradan uzak durun. Temiz havayı içinize çekerek parkta yapacağınız yürüyüş, nefes egzersizleri, çıplak ayakla çimenlere basmak son derece basit gibi görünen ama aura alanınızı genişletmek ve güçlendirmek için oldukça etkili çözümler.