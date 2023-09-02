İşte Avrupa'da transferin son gününde yapılan transferler

Avrupa'da transfer sezonu 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Sezonun son gününde yapılan transferler dikkat çekti. İşte yapılan son gün transferleri...
- Duvan Zapata - Torino
- Leonardo Bonucci - Union Berlin
- Matheus Nunes - Manchester City
- Sergio Regulion - Manchester United
- Divock Origi - Nottingham Forest
- Alvaro Odriozola - Real Sociedad
- Mariano Diaz - Sevilla
- Clement Lenglet - Aston Villa
- Luka Jovic - Milan
- Kolo Muani - PSG
- Ryan Gravenberch - Liverpool
- Davy Klaassen - Inter
- Mason Greenwood - Getafe
- Joao Felix - Barcelona
- Eric Garcia - Girona
- Joao Cancelo - Barcelona
- Juan Bernat - Benfica
- Sofyan Amrabat - Manchester United