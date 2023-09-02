İşte Avrupa'da transferin son gününde yapılan transferler

Avrupa'da transfer sezonu 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Sezonun son gününde yapılan transferler dikkat çekti. İşte yapılan son gün transferleri...

1/19
İşte Avrupa'da transferin son gününde yapılan transferler 1
2/19
İşte Avrupa'da transferin son gününde yapılan transferler 2

- Duvan Zapata - Torino

3/19
İşte Avrupa'da transferin son gününde yapılan transferler 3

- Leonardo Bonucci - Union Berlin

4/19
İşte Avrupa'da transferin son gününde yapılan transferler 4

- Matheus Nunes - Manchester City

5/19
İşte Avrupa'da transferin son gününde yapılan transferler 5

- Sergio Regulion - Manchester United

6/19
İşte Avrupa'da transferin son gününde yapılan transferler 6

- Divock Origi - Nottingham Forest

7/19
İşte Avrupa'da transferin son gününde yapılan transferler 7

- Alvaro Odriozola - Real Sociedad

8/19
İşte Avrupa'da transferin son gününde yapılan transferler 8

- Mariano Diaz - Sevilla

9/19
İşte Avrupa'da transferin son gününde yapılan transferler 9

- Clement Lenglet - Aston Villa

10/19
İşte Avrupa'da transferin son gününde yapılan transferler 10

- Luka Jovic - Milan

11/19
İşte Avrupa'da transferin son gününde yapılan transferler 11

- Kolo Muani - PSG

12/19
İşte Avrupa'da transferin son gününde yapılan transferler 12

- Ryan Gravenberch - Liverpool

13/19
İşte Avrupa'da transferin son gününde yapılan transferler 13

- Davy Klaassen - Inter

14/19
İşte Avrupa'da transferin son gününde yapılan transferler 14

- Mason Greenwood - Getafe

15/19
İşte Avrupa'da transferin son gününde yapılan transferler 15

- Joao Felix - Barcelona

16/19
İşte Avrupa'da transferin son gününde yapılan transferler 16

- Eric Garcia - Girona

17/19
İşte Avrupa'da transferin son gününde yapılan transferler 17

- Joao Cancelo - Barcelona

18/19
İşte Avrupa'da transferin son gününde yapılan transferler 18

- Juan Bernat - Benfica

19/19
İşte Avrupa'da transferin son gününde yapılan transferler 19

- Sofyan Amrabat - Manchester United

Bunlar da İlginizi Çekebilir
İşte Süper Lig'in en pahalı futbolcuları: Fenerbahçe-Galatasaray karması
İşte Süper Lig'in en pahalı futbolcuları: Fenerbahçe-Galatasaray karması
Emre Utkucan raporları Okan Buruk yeni 10 numarası ortaya çıktı
Emre Utkucan raporları Okan Buruk yeni 10 numarası ortaya çıktı
Şampiyonlar Ligi'nde dev finale az kaldı. Atatürk Olimpiyat Stadı havadan görüntülendi
Şampiyonlar Ligi'nde dev finale az kaldı. Atatürk Olimpiyat Stadı havadan görüntülendi
Yılın en çok kazanan 10 sporcusu belli oldu. Zirvede o isim var
Yılın en çok kazanan 10 sporcusu belli oldu. Zirvede o isim var
Mesut Özil futbolu bıraktı
Mesut Özil futbolu bıraktı
Olaylı maçının VAR hakemi düdüğünü astı
Olaylı maçının VAR hakemi düdüğünü astı