İşte Avusturya Grand Prix'sini Lando Norris kazandı

Kaynak: AA
İşte Avusturya Grand Prix'sini Lando Norris kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışı Avusturya Grand Prix'sini, McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı.

4,32 kilometrelik Red Bull Ring Pisti'nde düzenlenen yarış, 71 tur üzerinden yapıldı.

NORRIS'TEN ÜÇÜNCÜ GALİBİYET

Yarışı 1 saat 23 dakika 47.693 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamlayan Norris, sezonun üçüncü galibiyetini elde etti. McLaren'dan Avustralyalı Oscar Piastri liderin 2.695 saniye gerisinde ikinci, Ferrari pilotu Charles Leclerc liderin 19.820 saniye arkasında üçüncü oldu.

Son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen, ilk turda Kimi Antonelli ile çarpışarak yarış dışı kaldı. Sezonun 12. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'si, 6 Temmuz'da koşulacak.

Avusturya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Oscar Piastri (Avustralya): 216 puan

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 201

3. Max Verstappen (Hollanda): 155

4. George Russell (Büyük Britanya): 146

5. Charles Leclerc (Monako): 119

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