İşte Ay çekirdeğinin az bilinen yararları

Günde 2 bin kalori alan bir kişi, 28 gramlık bir porsiyon, tavsiye edilen günlük tiyamin alımınının yüzde 45’ini; magnezyum alımınının yüzde 25’ini; fosfor alımınının yüzde 20’sini; folik asit alımınının yüzde 15’ini; demir, çinko ve B6 vitamini alımınının yüzde 10’unu; niyasin alımınının yüzde 6’sını; riboflavin ve kalsiyum alımınının ise yüzde 4’ünü karşılıyor. Ayçekirdeği aynı zamanda iyi bir E vitamini kaynağı oluşturuyor.

Uzmanlara göre sert kabuklu yemişler ve çekirdekler, balık, kümes hayvanı eti ve fasulye gibi ay çekirdeği de bir protein besini olarak kabul ediliyor. Sert kabuklu yemişler ve çekirdekler; vitaminler ve mineraller gibi iyi bir besin kaynağı olmasının yanı sıra sağlıklı doymamış yağ ve fitokimyasal içeriyor.

Yaklaşık 3 yemek kaşığına denk gelen 28 gramlık kurutulmuş ay çekirdeği porsiyonu 160 kalori, 15 gram toplam yağ, 1 gram doymuş yağ, 6 gram protein, 6 gram karbonhidratve 3 gram lif içeriyor. Ayçekirdeği, doymuş yağ oranının az olması ve kolestrol içermemesi sebebiyle iyi bir protein seçeneği oluyor. Vitaminler ve mineraller ayçekirdeği aynı zamanda çeşitli vitaminler ve mineraller içeriyor.