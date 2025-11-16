4’üncü sezonuna giren ’Kızılcık Şerbeti’nin kadrosunda sular durulmuyor. Bugüne kadar 15 oyuncunun ayrıldığı yapıma önceki akşam Sıla Türkoğlu ve Emrah Altıntoprak da “Elveda” dedi. Sıla Türkoğlu giderken, Doğukan Güngör ile Feyza Civelek’i takipten çıktı. Feyza Civelek, Sıla Türkoğlu’nu takibi bırakıp Emrah Altıntoprak’a engeli bastı. Peki aralarında neler olmuştu? İşte ‘öpüşme’ ve ‘hijyen’ kriziyle başlayan ayrılıklar… ‘Kızılcık Şerbeti’nin perde arkasında yaşananlar.

AŞK BİTİNCE OLANLAR…

Dizide karı-kocayı oynayan Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör yapımın ilk zamanlarında büyük bir aşk yaşadı. Bir süre sonra ayrıldılar. Ama aşkı da ayrılığı da hep gizlediler. Sıla Türkoğlu ayrılığın ardından Doğukan Güngör’le yazılan yakınlaşma ve öpüşme sahnelerinde oynamak istemedi. Sette ‘Öpüşme krizi’ çıktı. İşte tam bu sırada Feyza Civelek şöyle bir paylaşım yaptı: “Sevgiliyken dünyanın en büyük aşıkları gibi davranıp ayrılınca düşman kesiliyorlar. ‘Rolü oynamam’ diye yapımcıyı arıyorlar.” Doğukan Güngör’ün bu paylaşıma ‘like’ atması ortamın daha gerilmesine neden oldu. Sıla Türkoğlu her ikisine de küstü. Nisan 2024’te, Cannes’da katıldıkları TV fuarında zorla barıştırıldılar. Dönüşte Feyza Civelek’in “Evet, araları kötüydü. Cannes’da barıştılar. Ama ben Doğukan’cıyım” demesi Sıla Türkoğlu’nu bir kez daha çıldırttı. Bu da demek oluyordu ki, Feyza ekip arasında yaşanan her şeyi dışarıya anlatabiliyor. Bu üçlünün yıldızları bir daha hiç barışmadı.

Sıla Türkoğlu’nun kendisini

takipten çıktığını öğrenen Doğukan Güngör’den de manidar bir paylaşım geldi: “Hayat şaşırmamayı, herkesi kendim gibi sanmamayı öğretti.”

SEVGİLİSİ DE İSTEMİYORDU

Sıla Türkoğlu sezon başında yapım şirketine giderek ayrılmak istediğini söyledi. 12 bölüm daha oynaması, 14 Kasım’da yayınlanan bölümde ayrılmasına karar verdiler. Ayrılık nedeni gayet açıktı: Doğukan Güngör ve Feyza Civelek’le aynı seti paylaşmak istemiyordu. Evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Ata Ayyıldız da ayrılığı destekliyordu. Çünkü Doğukan Güngör’den pek hoşlanmıyordu.

BÖYLE SEBEP TV TARİHİNDE GÖRÜLMEDİ



Gelelim karı-kocayı oynayan Feyza Civelek ile Emrah Altıntoprak arasındaki krize. Emrah Altıntoprak diziden ayrılır ayrılmaz Feyza Civelek’i takipten çıktı. Feyza durur mu? Rol arkadaşını engelledi. Bir de üstüne şu açıklamayı yaptı:

“Sevmediğim insanlara böyle yapıyorum, engelliyorum.” Emrah Altıntoprak’ın diziden ayrılma sebebi ise TV tarihinde görülmemiş, duyulmamış cinsten bir olay! Altıntoprak dizide eşini oynayan Feyza Civelek’in kişisel hijyenine dikkat etmemesi yüzünden karşılıklı sahnelerde çok zorlanıyormuş. Bunu çok kibar yolla dile getirse de, sonuç alamamış. Sonunda dayanamaz noktaya gelmiş. Sıkıntısını açıkça dile getiren oyuncu, kendisine bir an evvel final yazılmasını istemiş. Ne ilginçtir ki, sette bunlar yaşanırken Feyza Civelek verdiği röportajlarda zengin bir ‘parfüm’ koleksiyonu olduğunu söylüyordu.









Gelelim karı-kocayı oynayan Feyza Civelek ile Emrah Altıntoprak arasındaki krize. Emrah Altıntoprak diziden ayrılır ayrılmaz Feyza Civelek’i takipten çıktı. Feyza durur mu? Rol arkadaşını engelledi. Bir de üstüne şu açıklamayı yaptı:“Sevmediğim insanlara böyle yapıyorum, engelliyorum.” Emrah Altıntoprak’ın diziden ayrılma sebebi ise TV tarihinde görülmemiş, duyulmamış cinsten bir olay! Altıntoprak dizide eşini oynayan Feyza Civelek’in kişisel hijyenine dikkat etmemesi yüzünden karşılıklı sahnelerde çok zorlanıyormuş. Bunu çok kibar yolla dile getirse de, sonuç alamamış. Sonunda dayanamaz noktaya gelmiş. Sıkıntısını açıkça dile getiren oyuncu, kendisine bir an evvel final yazılmasını istemiş. Ne ilginçtir ki, sette bunlar yaşanırken Feyza Civelek verdiği röportajlarda zengin bir ‘parfüm’ koleksiyonu olduğunu söylüyordu.

HER ŞEYİ ANNESİNE ANLATIYOR MU?

Bilindiği gibi; Feyza Civelek’in annesi ‘Kızılcık Şerbeti’ni kaleme alan ünlü senarist Melis Civelek. Bu yüzden ‘torpilli’ yakıştırması da yapılan Feyza Civelek sette olup biten her şeyi gidip annesine bildiriyor olabilir mi? X’te atılan şu tweet’lere ne demeli? “O diziden herkes gidecek, geriye bir tek Feyza kalacak”, “Sevmediğine ‘Anne gönder gitsin’ diyordur”… Melis Hanım dizinin başarısı için 4 yıldır sabahlara kadar çalışan bir senarist. Ama kızı Feyza’yı duygusal tepkilerinde durduramıyor.

Sette konuşulanlara bakılırsa; Feyza her şeyi gidip annesine anlatıyormuş. Bu sebeple kimse Feyza’yla pek fazla konuşmaz olmuş. Biraz uzak duruyorlarmış. Tek kankisi Doğukan Güngör’müş.

ÇİŞ KRİZİ YAŞANDI MI?



Şimdi tüm bu olup bitenlerden sonra Sibel Taşçıoğlu’nun (Pembe Hanım) geçen yıl diziden ‘hiç istemeyerek’ neden ayrıldığını hatırlayalım.

İddia şuydu: Feyza Civelek sette bir koltuğun üzerine çişini kaçırdı. Sonra bunu Sibel Taşçıoğlu’nun yaptığını söyledi. Aralarında tartışma çıktı. Taşçıoğlu’nun, Feyza’ya tokat attığı bile söylendi. Yapım şirketi ‘iddia asılsız ve mesnetsiz’ açıklamasını yaptı. Feyza Civelek “Bunlar iftira” dedi. Ölüm finali yazılan Sibel Taşçıoğlu sessiz kaldı. Set ahalisi ise şöyle konuştu: “Çiş krizi yaşanmadı. Ama iki oyuncu arasında gözle görülür bir gerginlik vardı.” Senaryosunu tartıştığımız, oyuncularını merak ettiğimiz, set arkasını konuştuğumuz dizinin gelecek bölümleri bakalım nelere gebe?





Şimdi tüm bu olup bitenlerden sonra Sibel Taşçıoğlu’nun (Pembe Hanım) geçen yıl diziden ‘hiç istemeyerek’ neden ayrıldığını hatırlayalım.İddia şuydu: Feyza Civelek sette bir koltuğun üzerine çişini kaçırdı. Sonra bunu Sibel Taşçıoğlu’nun yaptığını söyledi. Aralarında tartışma çıktı. Taşçıoğlu’nun, Feyza’ya tokat attığı bile söylendi. Yapım şirketi ‘iddia asılsız ve mesnetsiz’ açıklamasını yaptı. Feyza Civelek “Bunlar iftira” dedi. Ölüm finali yazılan Sibel Taşçıoğlu sessiz kaldı. Set ahalisi ise şöyle konuştu: “Çiş krizi yaşanmadı. Ama iki oyuncu arasında gözle görülür bir gerginlik vardı.” Senaryosunu tartıştığımız, oyuncularını merak ettiğimiz, set arkasını konuştuğumuz dizinin gelecek bölümleri bakalım nelere gebe?

ÜNLÜ ÇİFTİN EVİNDE HAMSTER KRİZİ

ÇARŞIDAN ALDI 2 TANE EVE GELDİ 12 TANE

Berfu-Eser Yenenler çifti, yeni evlerine taşınırken oğulları Kuzey’in isteği üzerine 2 hamster almış. Meğer biri hamileymiş. Ertesi gün 10 yavru doğurmuş. Çift, evdeki hamster sayısı bir anda 12’ye çıkınca ne yapacaklarını şaşırmışlar.

Bir odaya 12 kafes yapmak da bir süre sonra çözüm olmamış, çünkü hamsterlar 6 ay içinde büyümüş. Eşe-dosta vermek istemişler. Arkadaşlarından “Onlar aslında fare, istemeyiz” cevabı gelmiş. 12 hamster’ı veterinerlere dağıtarak bu krizi çözmüşler. Ama şu an yeni bir krizle karşı karşıyalar… Hamster’lar gidince üzülen çocuklarına bu kez ‘guinea pig’ almışlar. Ne olmuş dersiniz? O da eve gelir gelmez yavrulamış. Anlaşılan eve gelen doğuruyor.