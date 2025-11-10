Türk futbolunda bahis skandalı büyüyor. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, bahis oynadığı tespit edilen futbolcuların Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevklerini açıkladı.
A MİLLİ TAKIM'DAN EREN ELMALI PFDK'YA SEVK EDİLDİ
A Milli Takım'a çağrılan Eren Elmalı bahis oynaması nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
3 BÜYÜK KULÜPTEN 6 FUTBOLCU VAR
Açıklanan isimler arasında Beşiktaş'tan Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu, Galatasaray'dan Metehan Baltacı ve Eren Elmalı, Trabzonspor'dan ise Boran Başkan ve Salih Malkoçoğlu yer aldı.
TFF 2. VE 3. LİG İÇİN ERTELEME KARARI ALDI
TFF 2. Lig'den 282, 3. Lig'den ise 629 futbolcu bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. TFF ayrıca 2. ve 3. Lig maçlarının 2 hafta ertelendiğini de duyurdu.
BAHİS OYNAYAN FUTBOLCULAR NE CEZA ALACAK?
Sevkler Futbol Disiplin Talimatı'nın 'bahis' başlıklı 57. Maddesi'nde futbolcuların alacağı ceza şöyle belirtiliyor:
"Futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır. Aksine hareket eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır."
SÜPER LİG'DE BAHİS OYNAYAN FUTBOLCULAR (14 KULÜPTEN TOPLAM 27 FUTBOLCU)
BEŞİKTAŞ A.Ş.
Ersin Destanoğlu
Necip Uysal
CORENDON ALANYASPOR
İzzet Çelik
Enes Keskin
Yusuf Özdemir
Bedirhan Özyurt
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
Efe Doğan
Furkan Orak
GALATASARAY A.Ş.
Metehan Baltacı
Evren Eren Elmalı
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
Muhammet Taha Güneş
Nazım Sangare
GÖZTEPE A.Ş.
İzzet Furkan Malak
Uğur Kaan Yıldız
HESAP.COM ANTALYASPOR
Kerem Kayaarası
İKAS EYÜPSPOR
Mükremin Arda Türköz
KASIMPAŞA A.Ş.
Ege Albayrak
Ali Emre Yanar
MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK
Furkan Bekleviç
Kerem Yusuf Sirkeci
SAMSUNSPOR A.Ş.
Celil Yüksel
TRABZONSPOR A.Ş.
Boran Başkan
Salih Malkoçoğlu
TÜMOSAN KONYASPOR
Adil Demirbağ
Alassane Ndao
ZECORNER KAYSERİSPOR
Berkan Aslan
Abdulsamet Burak
1. LİG'DE BAHİS OYNAYAN FUTBOLCULAR (20 KULÜPTEN TOPLAM 77 OYUNCU)
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
Ali Fidan
Yücel Gürol
Barış Timur
ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
Hasan Aksu
Alperen Selvi
AMED SPORTİF FAALİYETLER
Oktay Aydın
Uğur Adem Gezer
Arda Kemal Gülmez
Bartu Kaya
Alberk Koç
ARCA ÇORUM FK
Hasan Hüseyin Akınay
Atakan Cangöz
Üzeyir Ergün
Eren Karadağ
Kadir Seven
Arda Hilmi Şengül
ATAKAŞ HATAYSPOR A.Ş.
Cengiz Demir
Selimcan Temel
ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.
Emircan Çiçek
Yusuf Erata
Batuhan İşen
Hakan Yeşil
BANDIRMASPOR
Tolga Kalender
BOLUSPOR
Ensar Bilir
Temel Çakmak
Mustafa Alptekin Çaylı
İsmail Kalburcu
Abdulsamet Kırım
Orkun Özdemir
Abdurrahman Üresin
EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR
Emirhan Balarısı
Emre Kaplan
Yusuf Saitoğlu
EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
Alper Burak Duman
Berkan Mahmut Keskin
ERZURUMSPOR FK
Murat Cem Akpınar
Cengizhan Bayrak
Mert Önal
Muhammed Furkan Özhan
İlkan Sever
Hüsamettin Yener
ESENLER EROKSPOR
Osman Ertuğrul Çetin
Yunus Emre Gedik
Enes Işık
Muhammed Arda Kahveci
Muhammed Birkan Tetik
İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ
Faruk Can Genç
Mustafa Taşdemir
İSTANBULSPOR A.Ş.
Abdullah Dijlan Aydın
Kerem Kabadayı
Yusuf Ali Özer
Enver Azmi Sarıalioğlu
Fatih Tultak
Ali Şahin Yılmaz
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
Bartu Göçmen
Fırat İnal
Samet Karabatak
Kadir Kaan Yurdakul
ÖZBELSAN SİVASSPOR
Mehmet Albayrak
Ahmet Abdullah Çakmak
Mert Çelik
Çağlayan Menderes
Ali Şaşal Vural
SAKARYASPOR A.Ş.
Abdurrahman Bayram
Ömer Beriş
Yunus Emre Tekoğul
Arda Türken
SERİK SPOR FUTBOL A.Ş.
Burak Asan
Erhan Çelenk
Selim Dilli
Mesut Can Tunalı
SİPAY BODRUM FK
Ali Aytemur
Berşan Yavuzay
SMS GRUP SARIYERSPOR
Engin Kadir Gıcır
Ahmet Emin Keskin
Edis Köksaldı
Muhammet Ali Özbaskıcı