Türk futbolunda bahis skandalı büyüyor. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, bahis oynadığı tespit edilen futbolcuların Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevklerini açıkladı.

A MİLLİ TAKIM'DAN EREN ELMALI PFDK'YA SEVK EDİLDİ

A Milli Takım'a çağrılan Eren Elmalı bahis oynaması nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

3 BÜYÜK KULÜPTEN 6 FUTBOLCU VAR

Açıklanan isimler arasında Beşiktaş'tan Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu, Galatasaray'dan Metehan Baltacı ve Eren Elmalı, Trabzonspor'dan ise Boran Başkan ve Salih Malkoçoğlu yer aldı.

TFF 2. VE 3. LİG İÇİN ERTELEME KARARI ALDI

TFF 2. Lig'den 282, 3. Lig'den ise 629 futbolcu bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. TFF ayrıca 2. ve 3. Lig maçlarının 2 hafta ertelendiğini de duyurdu.

BAHİS OYNAYAN FUTBOLCULAR NE CEZA ALACAK?

Sevkler Futbol Disiplin Talimatı'nın 'bahis' başlıklı 57. Maddesi'nde futbolcuların alacağı ceza şöyle belirtiliyor:

"Futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır. Aksine hareket eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır."

SÜPER LİG'DE BAHİS OYNAYAN FUTBOLCULAR (14 KULÜPTEN TOPLAM 27 FUTBOLCU)

BEŞİKTAŞ A.Ş.

Ersin Destanoğlu

Necip Uysal

CORENDON ALANYASPOR

İzzet Çelik

Enes Keskin

Yusuf Özdemir

Bedirhan Özyurt

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

Efe Doğan

Furkan Orak

GALATASARAY A.Ş.

Metehan Baltacı

Evren Eren Elmalı

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

Muhammet Taha Güneş

Nazım Sangare

GÖZTEPE A.Ş.

İzzet Furkan Malak

Uğur Kaan Yıldız

HESAP.COM ANTALYASPOR

Kerem Kayaarası

İKAS EYÜPSPOR

Mükremin Arda Türköz

KASIMPAŞA A.Ş.

Ege Albayrak

Ali Emre Yanar

MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK

Furkan Bekleviç

Kerem Yusuf Sirkeci

SAMSUNSPOR A.Ş.

Celil Yüksel

TRABZONSPOR A.Ş.

Boran Başkan

Salih Malkoçoğlu

TÜMOSAN KONYASPOR

Adil Demirbağ

Alassane Ndao

ZECORNER KAYSERİSPOR

Berkan Aslan

Abdulsamet Burak

1. LİG'DE BAHİS OYNAYAN FUTBOLCULAR (20 KULÜPTEN TOPLAM 77 OYUNCU)

ADANA DEMİRSPOR A.Ş.

Ali Fidan

Yücel Gürol

Barış Timur

ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK

Hasan Aksu

Alperen Selvi

AMED SPORTİF FAALİYETLER

Oktay Aydın

Uğur Adem Gezer

Arda Kemal Gülmez

Bartu Kaya

Alberk Koç

ARCA ÇORUM FK

Hasan Hüseyin Akınay

Atakan Cangöz

Üzeyir Ergün

Eren Karadağ

Kadir Seven

Arda Hilmi Şengül

ATAKAŞ HATAYSPOR A.Ş.

Cengiz Demir

Selimcan Temel

ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.

Emircan Çiçek

Yusuf Erata

Batuhan İşen

Hakan Yeşil

BANDIRMASPOR

Tolga Kalender

BOLUSPOR

Ensar Bilir

Temel Çakmak

Mustafa Alptekin Çaylı

İsmail Kalburcu

Abdulsamet Kırım

Orkun Özdemir

Abdurrahman Üresin

EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR

Emirhan Balarısı

Emre Kaplan

Yusuf Saitoğlu

EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ

Alper Burak Duman

Berkan Mahmut Keskin

ERZURUMSPOR FK

Murat Cem Akpınar

Cengizhan Bayrak

Mert Önal

Muhammed Furkan Özhan

İlkan Sever

Hüsamettin Yener

ESENLER EROKSPOR

Osman Ertuğrul Çetin

Yunus Emre Gedik

Enes Işık

Muhammed Arda Kahveci

Muhammed Birkan Tetik

İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ

Faruk Can Genç

Mustafa Taşdemir

İSTANBULSPOR A.Ş.

Abdullah Dijlan Aydın

Kerem Kabadayı

Yusuf Ali Özer

Enver Azmi Sarıalioğlu

Fatih Tultak

Ali Şahin Yılmaz

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ

Bartu Göçmen

Fırat İnal

Samet Karabatak

Kadir Kaan Yurdakul

ÖZBELSAN SİVASSPOR

Mehmet Albayrak

Ahmet Abdullah Çakmak

Mert Çelik

Çağlayan Menderes

Ali Şaşal Vural

SAKARYASPOR A.Ş.

Abdurrahman Bayram

Ömer Beriş

Yunus Emre Tekoğul

Arda Türken

SERİK SPOR FUTBOL A.Ş.

Burak Asan

Erhan Çelenk

Selim Dilli

Mesut Can Tunalı

SİPAY BODRUM FK

Ali Aytemur

Berşan Yavuzay

SMS GRUP SARIYERSPOR

Engin Kadir Gıcır

Ahmet Emin Keskin

Edis Köksaldı

Muhammet Ali Özbaskıcı