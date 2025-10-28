Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği bahis skandalına karıştığı iddia edilen hakemlerin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk raporlarını açıkladı. PFDK'ya sevk edilen hakemler arasında Zorbay Küçük de yer aldı.

SÜPER LİG'DE BU SEZON GÖREV YAPAN 7 İSİM VAR

Süper Lig'de bu sezon görev yapan Zorbay Küçük, Muhammed Selim Özbek, Melih Kurt, Yunus Dursun, Seyfettin Alper Yılmaz, Mehmet Ali Özer ve Egemen Artun bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

152 HAKEM PFDK'YA SEVK EDİLDİ

"Bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilen 152 hakem şu şekilde:

"Abdullah Yakçınkaya, Abdullah Murat Yoldaş, Abdulsamet Şenoğlu, Abdülselam Koçak, Adem Mazlum, Ahmet Türkeş, Ahmet Emre Demirci, Ahmet Kıvanç Kader, Ahmet Tolga Tomar, Ali Bilen, Ali Emir Yolcu, Ali Mert Beyde, Alirıza Altunbakır, Arif Taşkın, Atahan Kandır, Atakan Yüzlü, Aykut Yılmaz, Azem Zorlu, Baran Karaman, Baran Can Durmuş, Batuhan Topçu, Baykal Tuna, Bedirhan Efeakdoğan, Berat Osmancıklı, Berk Sipahi, Berk Tezcan, Berkan Çetin, Buğra Doğhan, Burak Doğru, Burak Yanardağ, Cem Harman, Ceyhun Elmas, Cihad Buyurgan, Cihan Ahmet Göre, Cihat Sevi, Coşkun Yalçın, Çağrı Ateş, Egemen Artun, Emre Kaya, Eray Görgün, Erdoğan Sertan Akman, Eren Gökmen, Eren Öksüzler, Erkan Arslan, Eyup Özer, Faruk Yağlı, Fatih Yüzbaşı, Fatih Tizci, Furkan Yıldız, Furkan Çıraklar, Furkan Kocayıldız, Furkan Genç, Furkan Şekerci, Göktan Demeli, Göktuğ Hazar Erel, Hakan Tunç, Hakan Yurtseven, Hakan Erkan, Hakan Şahin, Hakan Can Yılmaz, Halim Kolancı, Hasan Erdoğan, Hikmet Ayberk Han Tiryaki, Hüseyin Sağlık, İbrahim Bayram, İbrahim Alaka, İbrahim Zengin, İlyas Samet Yelen, Kerem Yıldız, Mehmet Akıncık, Mehmet Ali Özer, Mehmet Ali Yılmaz, Mehmet Alperen Güçyetmez, Mehmet Can Koç, Mehmet Sıraç Akpınar, Melih Kurt, Melih Eser, Melih Sayın, Merdani Mert Çölgeçen, Mert Öztürk, Mert Baykal, Mert Şahin, Mertcan Tezcan, Mertcan Erölmez, Mertcan Tubay, Metin Yalçın, Miraç Yıldırım, Muammer Sarıdağ, Muhammed Burak Tufan, Muhammed Mehmetcan Söylemez, Muhammed Selim Özbek, Muhammed Seyda Demirel, Muhammet Cafer Algül, Muhammet Mahmut Delimazı, Mustafa Özel, Mustafa Sert, Mustafa Boylu, Mustafa Başol Sorgunlu, Mustafa Soner Yüce, Mücahit Değermenci, Necmi Akıncı, Nevzat Okat, Nuri Miski, Nurullah Bayram, Nurullah Kırbaş, Ogün Keleş, Oğuzhan Anıl, Okan Taşköprü, Onur Han, Onur Tomak, Onur Akıncı, Osman Arslan, Osman Can Açıklar, Ömer Mutlu, Ömer İnci, Ömer Şivka, Ömer Faruk BüyükeKen, Ömer Faruk Topcu, Önder Demir, Recep Güneş, Recep Tayyip Keleş, Rıdvan Çevik, Rüştü Muhammed Orcan, Sabri Emre Tekin, Sadık Eren Ulusoy, Sait Tuzcu, Satılmış Furkan Demir, Selami Dursun, Selçuk Gökgöz, Semih Kurtuluş, Serdar Soydan, Seyfettin Alper Yılmaz, Süleyman Oral, Süleyman Soyutürk, Şenol Bektaş, Taha Berke El, Tayfun Güz, Tolga Düvüncü, Turhan Beyke, Ufuk Tatlıcan, Ufuk Çelebi, Ufuk Osman Solmaz, Ulaş Kaçmaz, Umut Kaptan, Umut Yalçınkaya, Umut İkisivri, Yakup Yapıcı, Yasin Şen, Yasin Emre Ceylan, Yunus Dursun, Yunus Emre Çiftçi, Zorbay Küçük."

3 AYDAN 1 YILA KADAR HAK MAHRUMİYETİ CEZASI GELEBİLİR

Bahisçilerin PFDK'ya sevk edildiği 57. maddeye göre hakemlere 3 aydan 1 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilebilir. Söz konusu madde şöyle...

MADDE 57 – BAHİS

(1) Bu Talimat kapsamındaki kişilerin;

a) Futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır.

b) Futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis veya benzeri şans oyunlarını ya da benzer etkinlik veya işlemleri tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletme, organizasyon ve kuruluşlarda (Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere) doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir görev veya menfaat sahibi olamazlar.

(2) Aksine hareket eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

(3) Yetkili makamlarca lisanslanmamış bahis kuruluşlarının, stadyumlarda bulunan reklam panoları ve sair ekipmanların kullanımı suretiyle de dahil herhangi bir mecrada

tanıtımının veya reklamının yapılması yasaktır. Bu yasağa, söz konusu kuruluşların iştirakleri ile bu kuruluşları çağrıştıran şekilde tanıtım ve reklam yapılması da dahildir. Bu yasağa uyulmaması halinde:

a) Süper Lig Kulüpleri için ilk ihlalde 2.500.000.-TL ikinci ihlalde 5.000.000.-TL, üçüncü ihlalde 10.000.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 10.000.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası,

b) 1. Lig Kulüpleri için ilk ihlalde 1.000.000.-TL ikinci ihlalde 2.000.000.-TL, üçüncü ihlalde 4.000.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 4.000.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası,

c) 2. ve 3. Lig Kulüpleri için ilk ihlalde 250.000-TL ikinci ihlalde 500.000.-TL, üçüncü ihlalde 1.000.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 1.000.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası,

d) Diğer liglerde ise ilk ihlalde 125.000-TL ikinci ihlalde 250.000.-TL, üçüncü ihlalde 500.000- TL ve takip eden her bir ihlalde 500.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası verilir.