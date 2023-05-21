İşte Barut ağacının yararları

‘Akdiken’ adıyla da biliniyor. Barut ağacının kerestesinden barut imal ediliyor. Kuzey ve Orta Anadolu’da yetişen barut ağacı sulak alanlarda, dere kenarlarında ve bataklıklarda büyüyor. Peki, daha nelere iyi geliyor? İşte, yanıtı…

İşte Barut ağacının yararları

Editör: Naim Arıoğlu

Özellikle Doğu Karadeniz bölgemizdeki ormanlarda yetişen barut ağacı, kabuklarıyla mucizeler yaratıyor. Ancak barut ağacı kabuklarının en az bir yıl kurutulduktan sonra kullanılmasının faydaları olduğu biliniyor.

İŞTE BARUT AĞACI KABUĞUNUN YARARLARI

Kabızlığı gideriyor, bağırsak parazitlerinin temizlenmesine yardımcı oluyor.

Hemoroid hastalığına iyi geliyor.


Vücuttaki kan akışını düzenliyor, tüm kan hastalıklarının tedavisine yardımcı oluyor. Kalp damar sağlığı için faydalı…

Barut ağacı kabuğu kaynatılır ve suyu yaralara sürülürse, iyileşmeyi hızlandırıyor
Barut ağacı kabuğu çayının idrar söktürücü özelliği bulunuyor.

Spor sonrası meydana gelen kas ağrılarını hafifletiyor.

Sindirimi düzenliyor.

Karaciğer rahatsızlıklarına iyi geliyor, siroz ve sarılık gibi hastalıkların tedavisinde etkili oluyor.

Metabolizmayı hızlandırıyor.

Çayı, kurşun zehirlenmesine karşı iyileştirici…

Gut hastalığına karşı iyileştirici özelliği bulunuyor.

Toz haline getirilen barut ağacı kabukları ilaç sanayisinde ham madde olarak kullanılıyor.

Genellikle çay olarak tüketilirken zayıflamaya yardımcı oluyor.

YAN ETKİLERİ VE ZARARLARI

Doktor onayı aldıktan sonra, günde en fazla 3 fincan kullanılması öneriliyor.

Barut ağacı kabuğunun bilinen bir yan etkisi olmasa da, doktora danışarak kullanılmasında büyük fayda var.

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