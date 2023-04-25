İşte baş ağrılarına iyi gelen kürler

Editör: Naim Arıoğlu

BAŞ AĞRISI İÇİN BİTKİ ÇAYI TARİFİ:

1 tatlı kaşığı kıyılmış zencefil kökü

1 tatlı kaşığı kuru papatya

1 tatlı kaşığı ıhlamur

Zencefilin iki yaşın altındaki çocuklara verilmesi sakıncalıdır. Yetişkin kişilerde ise zencefil tüketiminin günlük 4 gramı geçmemesi gerekir. Zencefilin aşırı dozda tüketilmesi halinde göğüste hafif yanma hissedilebilir.

ŞİFALI BİTKİLER

Karabiber tarçınla karıştırılıp kullanılırsa baş ağrısını giderici etki yapmaktadır. Ihlamurla kaynatıldığında sancı kesici etkisi vardır.

Muzun içerisindeki magnezyum baş ağrısı ve kramplara karşı etkilidir.

Nane çayı ve üzerlik otu baş ağrılarına iyi gelir.

Anason tohumları yakılıp dumanı solunduğunda baş ağrısını gidermektedir.

Limon suyu bir su bardağı kahve içine sıkılarak içilirse baş ağrısına karşı etkili olur.

Ardıç’ın rendelenmiş meyveleri sirkenin içersine koyup bekletildikten sonra bir bezle alınarak üstüne sarılırsa baş ağrılarını giderir.

Ayçiçek yağı içilmez ama gargara olarak kullanıldığı zaman uykusuzluk, kronik baş ağrısı ve asabiyet için iyi gelmektedir.

Ihlamur çayı çiçeklerinden elde edilen ıhlamur ruhu baş ağrısını keser.