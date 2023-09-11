İşte baş ağrınızın nedeni

Yoğun sıvı kaybı baş ağrısı ve mide bulantısına yol açıyor mu?

KAYNAK: İHA
İşte baş ağrınızın nedeni

Dr. Öğretim Üyesi Merve Pehlivan, yoğun sıvı kaybının baş ağrısı ve mide bulantısı gibi rahatsızlıklara yol açtığını söyledi.

Pehlivan, AA muhabirine, yaz aylarında sıvı tüketimine diğer aylara kıyasla daha çok dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. Sıcak havanın vücudu etkilediğini ve sıvı kaybının arttığını dile getiren Pehlivan, "Biz terlemediğimizi düşünsek bile deri yoluyla, solunum yoluyla, idrar ya da dışkı yoluyla gerçekten sıvı kaybımız yüksek miktarlarda oluyor. Solumak bile sıvı kaybı yaratıyor." dedi.

Pehlivan, yaz aylarında vücudun ihtiyaç duyduğu sıvının dengeli ve sağlıklı şekilde alınması uyarısında bulundu.

NE KADAR SU TÜKETİLMELİ

Suyun yanı sıra sağlıklı içeceklerle sıvı ihtiyacının karşılanması gerektiğine dikkati çeken Pehlivan, şöyle devam etti:

"Genel olarak baktığımızda 2-2,5 litre arasında sıvı tüketmemiz gerekiyor. Spor yapanlar için her yarım saat içinde bir iki bardak sıvı tüketimini öneriyoruz. Bazı bireylerde sıvı tüketimi alışkanlığı olmayabiliyor. Bunun için taze meyve parçacıklarından oluşan buz küpleri yapılabilir. Yine nane, limon ve tarçın gibi sağlıklı buz küplerini sürahi ve bardaklara koyabiliriz. Onun haricinde taze meyvelerden şekersiz kompostolar yapabiliriz. Kola ya da meyveli maden suyu içildiğinde şeker artıyor. Biz şeker oranını düşürüp insanları sağlıklı alternatiflere yöneltmek istiyoruz."

Pehlivan, yaz aylarında farkında olmadan yüksek miktarda sıvı kayıplarının yaşandığına dikkati çekti.

Sıvı kaybının birçok rahatsızlığa yol açtığını aktaran Pehlivan, şunları kaydetti:

"Sıvı kaybıyla birlikte elektrolit kaybı oluyor. Elektrolit kaybı aslında bizim için çok önemli. Çünkü sıvı ve elektrolit kaybı olduğu zaman baş ağrısı, mide bulantısı, kusma gibi rahatsızlıklar yaşanıyor. Bireyler bunun gerçekten susuzluktan olduğunu bile fark edemeyebiliyorlar.

Yeterli sıvı tüketimi olup olmadığını kendimiz evde nasıl anlayabiliriz? Direkt idrarımızın rengine bakmamız yeterli olur. İdrarımız çok koyu sarı renkte çıkıyorsa yeterli bir sıvı tüketimimiz yoktur. Açık, berrak bir renkte çıkıyorsa, yeterli su tüketimimiz olduğunu görebiliriz."

İHA

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