İşte bayramda seyredilmesi gereken 5 film

Günboyu Gazetesi yazarı Demet Güven Akyıldız, 9 günlük bayram tatili için birbirinden güzel 5 film önerisinde bulundu.

İşte bayramda seyredilmesi gereken 5 film

Günboyu Gazetesi yazarı Demet Güven Akyıldız, bu hafta vizyona girecek 5 yeni filmin detaylarını kaleme aldı.

Başrolünde Jennifer Lawrence’in oynadığı komedi türünde ki film “Büyü de Gel” filminin bu hafta izleyicisiyle buluştuğunu belirten Akyıldız, "Minik sinemaseverler için ise “Afacanlar İş Başında” animasyon filmi, tatilde yapılacak etkinlikler için güzel bir seçenek." dedi.

İşte Akyıldız'ın haftasonu için kaleme aldığı film önerileri...

HAİLE: BİR AİLE KÂBUSU

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Tür: Korku

Yönetmen: Alper Mestçi

Oyuncular: Ömer Gecü, İpek Arkan, Seyran Aksoy

Kemal'in aşık olduğu kadın kendisiyle değil abisi ile evlendirilir. Bu olaydan sonra Kemal, bütün köyün sonunu getirecek olaylar silsilesine sebep olur ve lanetli bir büyü 25 yıl sonra tekrar açığa çıkar. Kendisini bu olayların merkezinde bulan Damla, geçmişiyle yüzleşecektir.

AFACANLAR İŞ BAŞINDA

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Tür: Animasyon

Yönetmen: Wip Vernooij

Bu heyecan verici macerada tipik bir Hollanda kasabasında yaşayan 5 yaşındaki Anna ile 4 yaşındaki Joey yerel çiftlikten kaçan çok tatlı bir bebek keçinin peşinden gitmelilerdir.

TEBESSÜM

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Tür: Komedi

Yönetmen: Sezgin Cengiz, Şiyar Gedik

Oyuncular: Onur Buldu, Seda Türkmen, Adem Tosun

Tebessüm, çevresi tarafından asık suratlı olması ve asosyalliği ile bilinen, Mustafa'nın bir gecede değişen yaşamına odaklanıyor.

Radikal bir imaj değişikliğine giden Mustafa ve her şeye sinirlenip öfkelenen amcasının oğlu Mehmet, kendilerini beklenmedik hataların ve absürtlüklerin içinde bulurlar.

BÜYÜ DE GEL

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Tür: Komedi

Yönetmen: Gene Stupnitsky

Oyuncular: Jennifer Lawrence, Andrew Barth Feldman, Laura Benanti

Büyü de Gel, içine kapanık bir çocuğun kozasından çıkmasına yardımcı olan genç bir kadının hikayesini konu ediyor.

Nakit paraya ihtiyacı olan bir teslimat şoförü, son derecede beceriksiz genç oğullarıyla çıkacak birini arayan bir çiftin teklifini kabul eder.

ADALET

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Tür: Dram

Yönetmen: Özgür Bakar

Oyuncular: Çağan Atakan Arslan, Ufuk Özkan, Eslem Akar

Adalet, yaşadığı kayıplardan sonra adaleti kendi elleriyle sağlamaya karar veren bir adamın hikayesini konu ediyor.

Emir, yaşadığı travmatik bir olay sonrası hizmet ettiği özel harekat biriminden ayrılıp gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlar. Fakat işler planladığı gibi gitmez.

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