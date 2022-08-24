﻿İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlı Hamarat'tan minik oğluna skandal sözler. Tepki yağdı

Bir döneme damga vuran İşte Benim Stilim yarışmacısı olan sosyal medya fenomeni Nazlı Hamarat ile iş insanı Gaffar Aydın'ın 2018 yılında bir erkek çocuğuolmuştu. Hamarat'ın hamileliği sırasında çift ayrılık kararı aldı.