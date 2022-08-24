İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlı Hamarat'tan minik oğluna skandal sözler. Tepki yağdı
İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlı Hamarat'tan minik oğluna skandal sözler. Tepki yağdı
Bir dönem ekranlara damga vuran İşte Benim Stilim’in yarışmacılarından Nazlı Hamarat, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile tepki çekti. Üç yıl önce oğluyla kadeh tokuşturduğu görüntülerle herkesin tepki gösterdiği Hamarat, bu kez oğlunu "Sidikli uyan, çünkü sen hala altına yapıyorsun" sözleriyle uyandırmaya çalıştı.
Galeri Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 17:00 Son Güncelleme: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 17:07
Bir döneme damga vuran İşte Benim Stilim yarışmacısı olan sosyal medya fenomeni Nazlı Hamarat ile iş insanı Gaffar Aydın'ın 2018 yılında bir erkek çocuğuolmuştu. Hamarat'ın hamileliği sırasında çift ayrılık kararı aldı.
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Çift boşandı ve oğlunun velayetini anneye verildi. Oğlunun velayetini alan Hamarat, tepki çeken bir video ile gündeme oturdu.
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Geçtiğimiz yıl 3 yaşındaki oğluna içki içirdiği görüntüler ortaya çıkan Hamarat, sosyal medya hesabından oğlunu uyandırdığı anların görüntüsünü paylaştı.
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Hamarat uyanmayan oğluna bir anda "Sabah güneşi sidikliye vurur. Çünkü sen hala altına yapıyorsun, bez var altında" demeye başladı.
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Hamarat'ın bu paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekti. Çoğu kişi Hamarat'ı oğlunun özelini binlerce kişiyle paylaşmasının doğru olmadığını söyleyerek ağır şekilde eleştirdi.