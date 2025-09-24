İşte Benim Stilim'in Yıldızı Emel Özkızıltaş son hali olay oldu! Onu tanımakta güçlük çekeceksiniz

Bir döneme damgasını vuran moda yarışması İşte Benim Stilim ile tanınan ve ardından Çarkıfelek'i sunan Emel Özkızıltaş, uzun zamandır kameralardan uzak bir hayat sürdürüyor. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Özkızıltaş, son haliyle görenleri hayrete düşürdü.

İşte Benim Stilim'den sonra Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek'te hosteslik yapan Emel Özkızıltaş, artık daha gözlerden uzak ve sade bir yaşamı tercih ediyor.

iste-benim-stilimin-yildizi-emel-ozkiziltas-son-hali-olay-oldu-onu-tanimakta-gucluk-cekeceksiniz-yenicag-4.jpg

Son olarak Gelinim Mutfakta programıyla ekranlara dönen Özkızıltaş'ın değişimi, takipçilerini çok şaşırttı.

iste-benim-stilimin-yildizi-emel-ozkiziltas-son-hali-olay-oldu-onu-tanimakta-gucluk-cekeceksiniz-yenicag-5.jpg

Onu görenler, 'bambaşka biri olmuş', 'tanıyamadım', 'resmen bu başkası' gibi şaşkınlık dolu yorumlar yaptı.

iste-benim-stilimin-yildizi-emel-ozkiziltas-son-hali-olay-oldu-onu-tanimakta-gucluk-cekeceksiniz-yenicag-6.jpg

EMEL ÖZKIZILTAŞ KİMDİR?

Asıl mesleği kabin memurluğu olan Emel Özkızıltaş, şarkıcı Abdullah Yıldız'ın "Mektup" klibinde yer aldıktan sonra, Kanal D'deki Bugün Ne Giysem ve İşte Benim Stilim programlarıyla tanındı.

iste-benim-stilimin-yildizi-emel-ozkiziltas-son-hali-olay-oldu-onu-tanimakta-gucluk-cekeceksiniz-yenicag-7.jpg

2014 yılında İşte Benim Stilim'in birincisi olan Özkızıltaş, kısa bir süre sonra Çarkıfelek'te de görev aldı.

iste-benim-stilimin-yildizi-emel-ozkiziltas-son-hali-olay-oldu-onu-tanimakta-gucluk-cekeceksiniz-yenicag-8.jpg

Son olarak 2021'de Kanal D'nin çok izlenen programı Gelinim Mutfakta'da bir hafta boyunca sunuculuk yaptı.

iste-benim-stilimin-yildizi-emel-ozkiziltas-son-hali-olay-oldu-onu-tanimakta-gucluk-cekeceksiniz-yenicag-9.jpg

iste-benim-stilimin-yildizi-emel-ozkiziltas-son-hali-olay-oldu-onu-tanimakta-gucluk-cekeceksiniz-yenicag-10.jpg

iste-benim-stilimin-yildizi-emel-ozkiziltas-son-hali-olay-oldu-onu-tanimakta-gucluk-cekeceksiniz-yenicag-11.jpg

iste-benim-stilimin-yildizi-emel-ozkiziltas-son-hali-olay-oldu-onu-tanimakta-gucluk-cekeceksiniz-yenicag-12.jpg

iste-benim-stilimin-yildizi-emel-ozkiziltas-son-hali-olay-oldu-onu-tanimakta-gucluk-cekeceksiniz-yenicag-13.jpg

iste-benim-stilimin-yildizi-emel-ozkiziltas-son-hali-olay-oldu-onu-tanimakta-gucluk-cekeceksiniz-yenicag-14.jpg

iste-benim-stilimin-yildizi-emel-ozkiziltas-son-hali-olay-oldu-onu-tanimakta-gucluk-cekeceksiniz-yenicag-15.jpg

iste-benim-stilimin-yildizi-emel-ozkiziltas-son-hali-olay-oldu-onu-tanimakta-gucluk-cekeceksiniz-yenicag-16.jpg

iste-benim-stilimin-yildizi-emel-ozkiziltas-son-hali-olay-oldu-onu-tanimakta-gucluk-cekeceksiniz-yenicag-17.jpg

iste-benim-stilimin-yildizi-emel-ozkiziltas-son-hali-olay-oldu-onu-tanimakta-gucluk-cekeceksiniz-yenicag-18.jpg

iste-benim-stilimin-yildizi-emel-ozkiziltas-son-hali-olay-oldu-onu-tanimakta-gucluk-cekeceksiniz-yenicag-19.jpg

iste-benim-stilimin-yildizi-emel-ozkiziltas-son-hali-olay-oldu-onu-tanimakta-gucluk-cekeceksiniz-yenicag-20.jpg

iste-benim-stilimin-yildizi-emel-ozkiziltas-son-hali-olay-oldu-onu-tanimakta-gucluk-cekeceksiniz-yenicag-21.jpg

iste-benim-stilimin-yildizi-emel-ozkiziltas-son-hali-olay-oldu-onu-tanimakta-gucluk-cekeceksiniz-yenicag-22.jpg

iste-benim-stilimin-yildizi-emel-ozkiziltas-son-hali-olay-oldu-onu-tanimakta-gucluk-cekeceksiniz-yenicag-23.jpg

iste-benim-stilimin-yildizi-emel-ozkiziltas-son-hali-olay-oldu-onu-tanimakta-gucluk-cekeceksiniz-yenicag-24.jpg

iste-benim-stilimin-yildizi-emel-ozkiziltas-son-hali-olay-oldu-onu-tanimakta-gucluk-cekeceksiniz-yenicag-25.jpg

iste-benim-stilimin-yildizi-emel-ozkiziltas-son-hali-olay-oldu-onu-tanimakta-gucluk-cekeceksiniz-yenicag-26.jpg

