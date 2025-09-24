İşte Benim Stilim'in Yıldızı Emel Özkızıltaş son hali olay oldu! Onu tanımakta güçlük çekeceksiniz

İşte Benim Stilim'den sonra Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek'te hosteslik yapan Emel Özkızıltaş, artık daha gözlerden uzak ve sade bir yaşamı tercih ediyor.

Son olarak Gelinim Mutfakta programıyla ekranlara dönen Özkızıltaş'ın değişimi, takipçilerini çok şaşırttı.

Onu görenler, 'bambaşka biri olmuş', 'tanıyamadım', 'resmen bu başkası' gibi şaşkınlık dolu yorumlar yaptı.

EMEL ÖZKIZILTAŞ KİMDİR?

Asıl mesleği kabin memurluğu olan Emel Özkızıltaş, şarkıcı Abdullah Yıldız'ın "Mektup" klibinde yer aldıktan sonra, Kanal D'deki Bugün Ne Giysem ve İşte Benim Stilim programlarıyla tanındı.

2014 yılında İşte Benim Stilim'in birincisi olan Özkızıltaş, kısa bir süre sonra Çarkıfelek'te de görev aldı.

Son olarak 2021'de Kanal D'nin çok izlenen programı Gelinim Mutfakta'da bir hafta boyunca sunuculuk yaptı.

