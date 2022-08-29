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Beşiktaş - Sivasspor maçının 11'leri belli oldu. Flaş Dele Alli kararı

Süper Lig'in. haftasında Beşiktaş, evinde Sivasspor'u ağırlıyor. İşte maçın ilk 11'leri...

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 20:39
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İşte Beşiktaş - Sivasspor maçının ilk 11'leri

Beşiktaş - Sivasspor maçının 11'leri belli oldu. Flaş Dele Alli kararı
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Beşiktaş: Ersin, Masuaku, Saiss, Necip, Rosier, Dele Alli, Gedson, Salih, Nkoudou, Weghorst, Muleka


Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Caner, Goutas, Erdoğan, Ulvestad, Charisis, Keita, Gradel, Yatabare, Leke

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