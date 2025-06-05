İşte Beşiktaş'ın yeni transferi

Düzenleme: Kaynak: AA
İşte Beşiktaş'ın yeni transferi

Transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Amy Nnenna Okonkwo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Nijeryalı uzun forvet Amy Nnenna Okonkwo'yu transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımımız, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Nijeryalı oyuncu Amy Nnenna Okonkwo ile sözleşme imzaladı. Profesyonel kariyerine 2014 yılında NCAA ekibi USC ile başlayan oyuncu uzun forvet pozisyonunda görev yapmaktadır. Okonkwo'ya Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' diyor, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Okonkwo, profesyonel basketbol kariyerinde daha önce ABD, İspanya, Fransa, İsrail ve Meksika liglerinde forma giydi.

Geride kalan sezon Fransız ekibi Bourges formasıyla toplam 38 maça çıkan Nijeryalı oyuncu, 14.7 sayı, 5.3 ribaunt ve 1.6 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

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