Sabah erkenden için zıpkın gibi olun!

Ülkemiz mutfağı tam bir derya deniz.. Her bölgenin farklı lezzetleri aynı zamanda şifa deposu. Gaziantep yönemizin Beyran çorbası da onlardan biri. İşte faydaları.

Yorgunluğa iyi geldiği biliniyor.

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Soğuk algınlıklarında hastalığın iyileşmesine destek oluyor.

Kalp hastalıklarına iyi geliyor.

Uzun müddet tok tutuyor.

Tam bir doğal antibiyotik

Eklem ağrılarına iyi geliyor.

Kalsiyum ihtiyacını karşılıyor.