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İşte bir Türk askerinin 7 ay sonra çocuklarına kavuştuğu anlar

Operasyon bölgesindeki askerin 7 ay sonra çocuklarına kavuştuğu anlar izleyenleri duygulandırdı.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 20:49
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İşte bir Türk askerinin 7 ay sonra çocuklarına kavuştuğu anlar

İşte bir Türk askerinin 7 ay sonra çocuklarına kavuştuğu anlar
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Operasyon bölgesinde olan bir Türk askerinin çocuklarıyla buluşma anları izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Bir erkek ve bir kız çocuğuna sahip olan asker, çocuklarına hazırladığı küçük fotoğraf sürprizinde gizlice kareye girince çocukları şok oldu.

Babalarının arkalarında olduğundan habersiz poz veren çocuklar, durumu daha sonradan anlayınca kapıya bakmaya başladı.

Babalarının evde olduğunu anlayan çocukların, hasretle sarılma anları ve sevinçleri ortaya güzel görüntülerin çıkmasına neden oldu.

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Maşallah 🧿 Allah ayağınıza taş bile değdirmesin
15.01.2023 21:07
Ülkeyi bilinmeze sokarken kendi çocuklarını askere göndermeyenleri de bildiği gibi yapsın  
 
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