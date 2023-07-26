İşte boşanmamanın püf noktaları

Evlilik kadar evli kalabilmekte çok önemli. Hele bir de çocuk dünyaya elmişse daha da zor. Bu nedenle boşanmamakta yarar var. Tabii boşanmamak için çiftlerin birbirlerine saygılı olmaları gerekiyor. Peki çiftler arasında hangi hareketler yaygınlaşırsa boşanmaya adım adım yaklaşılıyor. Ünlü psikolog Dr Kathy Nickerson konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Nickerson, boşanma aşamasına geldiğinizi gösteren davranışları açıkladı. İşte o açıklamalar:

DUVAR ÖRME

Ünlü psikolog Nickerson'a göre bir diğer boşanma belirtisi duvar örme ve uyarısı şöyle:



“O durum eşiniz konuşurken ondan uzaklaşıp kalkıp odadan çıkmaya kadar varabiliyor. Bu çok ölümcül bir durum. Boşanmanın ilk sinyalleri olabiliyor. Aslında partnerimizin bizi dinlediğini; duygularımızı önemsediğini hissetmeniz gerekiyor. Eşimiz bizden uzaklaşırsa, duyulduğumuzu hissetmiyoruz. Anlaşıldığımızı hissetmiyoruz, onaylandığımızı hissetmiyoruz ve kendimizi hiç sevilmemiş biri olarak hissediyoruz"

SAVUNMA

Dr. Kathy, savunmayı bir kişinin sorumluluk almak yerine eşiyle konuşmada kendini sürekli savunmaya aldığı zamanlar olarak değerlendiriyor:

"Örneğin eşiniz yaptığınız bir şey yüzünden neden incindiğini anlatırken siz hemen hızlıca bunun neden yapıldığına dair açıklamalara başlıyorsanız muhtemelen savunmaya yapıyorsunuz demektir. Sürekli savunma bir ilişkin için sorunludur. Her iki partner de kendilerini 'güvenli' hissetmek için diğerini etkileyebileceğini hissetmeli. Eşinize duygularınızı anlatırken, anlamak ve etkilenmek yerine sürekli savunmaya geçmesi eşinizle bağın daha zayıf olmasına yol açabilir.

SÜREKLİ ELEŞTİRİ

Kathy Nickerson, "Eleştiri, partnerinizin düşünceleri, duyguları, karakteri, görünümü ve davranışları hakkında çok sert kararlar verdiğinizde ortaya çıkar. Eleştiriye bir örnek: "Oh, yani bugün yine kanepede mi oturacaksın, ha? Sen çok tembel bir insansın, asla yardım etmek için hiçbir şey yapmıyorsun" diyerek uyarıyor ve sözlerine şunları ekliyor:

"Eşiniz tarafından kabul edildiğinizi ve sevildiğinizi hissetmiyorsanız, onunla paylaşmak konusunda kendinizi rahat hissetmezsiniz ve duygusal bağınız hızla bozulur"

HOR GÖRME

"Eşimizin değersiz, iğrenç olduğunu sözlerimizle veya yüz ifadelerimizle ilettiğimizde küçümsemeyle hareket ediyoruz" diye uyaran Nickerson'a göre hor görme bir ilişki için tam anlamıyla bir zehir. Özellikle şu sözler pan zehiri bulunmayan sözler:

"Bu kadar iğrenç bir insanla evlendiğime inanamıyorum. Gerçekten kendini bırakmışsın. Sana bakmak beni iğrendiriyor."

Nickerson, evlilikte ilk 6 yılın çok önemli olduğuna vurgu yapıyor ve şunları söylüyor:

"Size sürekli ne kadar kusurlu, hatalı olduğunuzu söyleyen birinden hoşlanmak veya güvende hissetmek zor"

EVLİLİK NASIL KURTARILIR?

Dr Kathy’ye göre ayrılma eşiğine gelmeden önce yapılması gerekenler uygulanırsa evlilik kurtarılabiliyor. İşte o öneriler:

Eşiniz aşırı derecede eleştirelse kendisinden size nazik şekilde geri bildirimde bulunmasını isteyin.

Kendinize şunu sorun: Fikirlerini tam olarak ifade etti mi ve duygularını doğruladım mı? Eğer evet o zaman açıklamanızı yapmanızda bir sakınca yoktur. Değilse, savunmaya geçmeden önce durun ve mutlaka dinleyin.

Çiftlerden biri duvar öryorsa sohbete ara verin. Yani bir mola isteyin ve sessiz bir köşede kendinizi dinleyin.

İkinizden biri aşağılayarak mı hareket ediyor? Eğer öyleyse, bunun ilişkiniz için ne kadar zehirli olduğuna dikkat edin ve kendinizi şefkat ve saygıyla iletişim kurmaya zorlayın.